Ученые поведали, какое молоко лучше всего пить для «замедления» старение организма. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это эксперты из университета Бригама Янга (США).

Как цитирует их издание Oxidative Medicine and Cellular Longevity, для этого следует употреблять маложирное коровье молоко.

В эксперименте принимали участие более 5,8 тысяч американцев. Они пили маложирное молоко (жирностью 1% или обезжиренное) или же молоко повышенной жирности (жирностью 2% или 3,25%). Также 13% людей не пили коровье молоко вовсе.

Ученые заявили о связи между длиной теломеров (концевых участков хромосом, одних из главных индикатора возраста человека) и жирностью молока.

Оказалось, что «за каждый дополнительный процент жирности теломеры укорачивались на 69 основных пар нуклеотидов, что соответствует более чем четырем биологическим годам».

Исследователи говорят: «У людей, пивших молоко жирностью 3,25%, теломеры были на 145 основных пар короче, чем у тех, кто предпочитает обезжиренное молоко, а теломеры у людей, вовсе не пивших молоко, оказались короче чем у тех, кто употреблял в пищу обезжиренное молоко».

Как писала «Фраза», британцы раскритиковали своего премьера за неумение заваривать чай с молоком.