В Индонезии утонули… два острова

Необычный инцидент произошел в Индонезии. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в провинции Южная Суматра утонули два острова.

Как пишет издание Jakarta Post, необитаемые острова Бетет и Гундул «ушли под воду» из-за повышения уровня моря, которое вызвали изменения климата.

Острова опустились под воду на один и три метра соответственно.

Местные экологи говорят, что утонуть могут еще четыре острова – на них, в отличие от предыдущих клочков земли, живут люди. Они уходят под воду вместе со своими домами.

Как писала «Фраза», в Индонезии был найден самый большой цветок на Земле.