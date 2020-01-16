Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Индонезии утонули… два острова

В Индонезии утонули… два острова

Необычный инцидент произошел в Индонезии. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в провинции Южная Суматра утонули два острова.

Как пишет издание Jakarta Post, необитаемые острова Бетет и Гундул «ушли под воду» из-за повышения уровня моря, которое вызвали изменения климата.

Острова опустились под воду на один и три метра соответственно.

Местные экологи говорят, что утонуть могут еще четыре острова – на них, в отличие от предыдущих клочков земли, живут люди. Они уходят под воду вместе со своими домами.

Как писала «Фраза», в Индонезии был найден самый большой цветок на Земле.

Тэги: мир, Индонезия, утонул, остров

Комментарии

Статьи

14.01.20 11:25

Штаты встали иРАКОМ в Багдадском халифате

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
16.01.20 08:38

Как понимать отставку правительства Медведева

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

За что министра Алену Бабак хотя выгнать из Кабмина
15.01.20 13:34

За что министра Алену Бабак хотя выгнать из Кабмина

Автор: Дмитрий Шевчук, From-ua.com

Выбор редакции
Как понимать отставку правительства Медведева
Как понимать отставку правительства Медведева
Как понимать отставку правительства Медведева
Как понимать отставку правительства Медведева
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 15 января 2020 года

Главные новости за 15 января 2020 года
15.01.20 18:59
1746
Последние новости
16.01.20 08:46

В Индонезии утонули… два острова
16.01.20 08:32

Синоптики пообещали украинцам приятную погоду в начале следующей недели
15.01.20 21:17

Ученые обнаружили останки самого крупного динозавра Австралии
15.01.20 20:35

В Сеть «слили» прослушку скандального совещания в Кабмине, на котором «костерили» Зеленского
15.01.20 20:02

Под Варшавой мгновенной смертью погибли двое молодых братьев-украинцев
15.01.20 19:59

Как правильно выбирать шоколадные конфеты? Советы экспертов
15.01.20 19:31

Путин уже нашел россиянам нового премьер-министра
Фото и Видео
В Сеть «слили» прослушку скандального совещания в Кабмине, на котором «костерили» Зеленского
В Сеть «слили» прослушку скандального совещания в Кабмине, на котором «костерили» Зеленского
В Сеть «слили» прослушку скандального совещания в Кабмине, на котором «костерили» Зеленского
В Сеть «слили» прослушку скандального совещания в Кабмине, на котором «костерили» Зеленского
Как правильно выбирать шоколадные конфеты? Советы экспертов
Как правильно выбирать шоколадные конфеты? Советы экспертов
Правительство РФ в полном составе ушло в отставку, чтобы не мешать Путину
Правительство РФ в полном составе ушло в отставку, чтобы не мешать Путину
В Киеве произошло кровавое ДТП – погиб человек
В Киеве произошло кровавое ДТП – погиб человек
Известный американский рэпер построит целый город в Африке
Известный американский рэпер построит целый город в Африке
«Берегите себя – надевайте шлемы»: в самом центре Одессы на женщину упал кусок фасада
«Берегите себя – надевайте шлемы»: в самом центре Одессы на женщину упал кусок фасада
В США самолет сбросил топливо прямо на головы школьникам
В США самолет сбросил топливо прямо на головы школьникам
«Это уже прямо какой-то челлендж»: менее чем за 12 часов, в Киеве прорвало еще две теплотрассы
«Это уже прямо какой-то челлендж»: менее чем за 12 часов, в Киеве прорвало еще две теплотрассы
В Ровно эпично подрались водитель и пассажир маршрутки
В Ровно эпично подрались водитель и пассажир маршрутки
Появилось видео поражения украинского «Боинга» иранской ракетой
Появилось видео поражения украинского «Боинга» иранской ракетой
fraza.ua
Новости блогосферы
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.