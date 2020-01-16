Ученые обнаружили останки самого крупного динозавра Австралии

Австралийские ученые-палеонтологи «наткнулись» на останки самого крупного хищного динозавра, когда-либо обитавшего на Зеленом континенте. Как выяснили журналисты «Фразы», найденные кости принадлежат ящеру вида Australovenator wintonensis, представители которого могли достигать двух метров в высоту и семи ‒ в длину.

Как пишет RSOS, эти динозавры были довольно быстрыми и очень сильными животными с хорошо развитыми передними лапами, оснащенными острыми загнутыми когтями примерно 25-30 сантиметров длиной, которые они использовали для нападения.

Отмечается, что некоторые останки данных ящеров были обнаружены вблизи города Уинтон еще в 2017 году, однако идентифицировать их ученые смогли лишь сейчас.

«Нынешние находки ‒ дистальные части костей ‒ убедили нас в том, что мы обнаружили настоящую редкость», ‒ рассказал палеонтолог Мэтт Уайт из Университета Новой Англии.

Как писала «Фраза», в США студент откопал череп динозавра, которому 65 миллионов лет.

Также сообщалось, что палеонтологи выяснили о динозаврах кое-что сенсационное.