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Под Варшавой мгновенной смертью погибли двое молодых братьев-украинцев

Под Варшавой мгновенной смертью погибли двое молодых братьев-украинцев

Во вторник днем, 14 января, в 50-ти км от польской столицы Варшавы произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там легковой автомобиль, в котором ехали двое родных братьев-украинцев и двое поляков, на огромной скорости врезался в фуру, ехавшую в попутном направлении.

Как передает «Укринформ», жертвами сокрушительного ДТП стали все четверо мужчин, ехавших в легковушке. Погибшим украинцам было всего 28 и 29 лет.

По словам главы консульского отдела посольства Украины в Польше Светланы Крысы, родственники погибших уже узнали о смерти и выехали в Польшу, чтобы заняться вопросам перевозки тел домой.

По факту ДТП польская полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.

Как писала «Фраза», в Польше автомобиль насмерть сбил трех молодых украинцев.

Также сообщалось, что в Польше колесо фуры пробило «лобовуху» автобуса с украинцами.

Тэги: ДТП, жертвы, общество, авария, мир, Польша, украинцы, брат, Варшава, консульство, ЕС

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