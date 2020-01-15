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Путин уже нашел россиянам нового премьер-министра

Путин уже нашел россиянам нового премьер-министра

Президент РФ Владимир Путин уже определился с заменой Дмитрию Медведеву, который внезапно объявил об уходе в отставку с должности председателя правительства. Как выяснили журналисты «Фразы», в кресле нового премьер-министра глава государства видит нынешнего руководителя Федеральной налоговой службы.

Как передает пресс-служба Кремля, Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным, после чего, получив согласие, внес его кандидатуру на рассмотрение в Государственную Думу.

По сведениям из открытых источников, Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт, получив специальность инженера-системотехника, затем в 1992 году при этом же институте окончил аспирантуру.

После окончания аспирантуры начал работать директором тестовой лаборатории, а позднее возглавил правление Международного компьютерного клуба (МКК) ‒ общественной некоммерческой организации.

В 1998 году поступил на государственную службу в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации. Затем работал в ранге заместителя министра Российской Федерации по налогам и сборам, руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) в составе Министерства экономического развития Российской Федерации, руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ).

В 2008 году ушел по собственному желанию с государственной службы и вновь занялся бизнесом ‒ на этот раз в области инвестиций.

В феврале 2009 года вошел в кадровый резерв президента России и в апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

Как писала «Фраза», правительство РФ в полном составе ушло в отставку, чтобы не мешать Путину.

Тэги: общество, Владимир Путин, Россия, мир, правительство, СНГ, политика, премьер-министр, кандидатура

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