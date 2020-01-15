Главные новости за 15 января 2020 года

СБУ раскрыла крупную схему хищений в налоговой. СМИ сообщают об обысках у главы ГНС. Сотрудники Службы безопасности Украины подозревают должностных лиц Государственной налоговой службы в выведении в тень средств коммерческих структур. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. В частности, как сообщается, по данным следствия, манипулируя служебной информацией и вступив в сговор с владельцами ИТ-компании, которая осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы ее электронных информационных ресурсов, чиновники позволяли им обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В рейтинге «лучших стран» 2020 года Украина уступила Гане и Казахстану. Украина заняла лишь 68-е место в рейтинге «лучших стран» 2020 года американского журнала US News & World Report. Всего в список включили 73 страны. Рейтинг составляется на основании девяти показателей страны: это ее туристическая привлекательность, развитие предпринимательства, открытость для бизнеса, отношение к гражданам (защита прав человека и т.д.), культурное влияние, историческое наследие, качество жизни, военные показатели и потенциал развития.

Соболев пообещал заплатить большие деньги тому, кто назовет ему имя заказчика покушения. Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев пообещал выплатить 2 млн грн тому, кто сможет установить заказчика покушения, в результате которого погиб его малолетний сын. Если такую информацию получит полиция, то эти деньги будут направлены на техническое обеспечение или другие нужды правоохранителей. «Могу предложить следующее. Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы приняли решение, мы готовы выплатить вознаграждения в размере 2 млн грн», — заявил Соболев на пресс-конференции 15 января, выразив надежду на то, что передача расследования в Главное следственное управление Нацполиции будет способствовать его объективности.

«Это уже прямо какой-то челлендж»: менее чем за 12 часов, в Киеве прорвало еще две теплотрассы. За минувшие сутки в Киеве произошли еще два прорыва на теплотрассах. Вечером 14 января кипяток вылился на улицы Теремков-2, ночью — в районе Севастопольской площади. О горячей воде, затопившей остановку общественного транспорта на ул. Касияна на Теремках сообщили очевидцы на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook. Там же опубликовано видео происшествия. «Это уже прямо какой-то челлендж», — подписал автор свой ролик.

«Королева ночи» рассказала о сексуальных домогательствах на даче Януковича. Известная певица Ольга Полякова утверждает, что один из министров культуры времен правления Виктора Януковича возил ее к бывшему президенту с намеком на интим. «Министр культуры был времен Януковича. Давайте не буду называть фамилию. Он привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим», — рассказала она, добавив, что после отказа «он отказался везти меня домой».

В Киеве в мусорном контейнере нашли труп младенца. Страшный случай произошел в Киеве на улице Героев Севастополя, 22. Тут в мусорном контейнере нашли труп младенца. Сейчас делом занимается полиция. Известно, что местный житель искал среди хлама бутылки и наткнулся на крошечное тельце в пакете. Он вызвал врачей и копов. Тем оставалось лишь констатировать смерть ребенка.

Черниговских «чернокнижников», жестоко расправившихся с семейной парой из Киева, надолго посадили. Коллегия судей Деснянского районного суда Чернигова вынесла приговор двум обвиняемым в двойном убийстве в Чернигове. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. В частности, как сообщается, в ходе судебного разбирательства было доказано, что в апреле-июне 2017 года обвиняемые периодически проводили оккультные обряды, в которых участвовала семейная пара из Киева. В один из таких визитов злоумышленники их убили с целью завладения имуществом.

В Ровно эпично подрались водитель и пассажир маршрутки. Странный инцидент произошел накануне в Ровно. Тут подрались водитель и пассажир одной из местных маршруток. Забавно, что драка началась после того, как парень заплатил за проезд купюрой в тысячу гривен, а водитель дал ему сдачу монетками. После этого и вспыхнул нешуточный конфликт.

Появилась новая информация о следующем бое Усика. Украинский боксер Александр Усик проведет свой следующий бой в тяжелом весе в марте или апреле текущего года. По словам промоутера Александра Красюка, он хотел бы драться за вакантный титул Всемирной боксерской организации (WBO) с боксером, который занимает самое высокое место в рейтинге. «Следующий бой Усика должен состояться в марте или апреле. Если соперником Александра будет не Энтони Джошуа, то можно будет считать, что британец отказался от титула WBO, чтобы избежать встречи с Усиком», — заявил Красюк.

Правительство РФ в полном составе ушло в отставку, чтобы не мешать Путину. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства. Это должно развязать руки президенту Владимиру Путину после его заявления об изменении конституции РФ. «Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — заявил Медведев на встрече Путина с правительством 15 января. — В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку».

В США самолет сбросил топливо прямо на головы школьникам. Дикий случай произошел в США. В минувший вторник, 14 января, под Лос-Анджелесом самолет сбросил авиатопливо на местные школы. Местные СМИ сообщают о шестидесяти пострадавших. Под «удар» попали пять начальных и одна старшая школы.

Ученые бьют тревогу: мировой океан продолжает стремительно нагреваться. Ученые из университета Святого Томаса в Миннесоте (США) бьют тревогу. По их словам, в прошлом году мировой океан рекордно нагрелся. По словам исследователей, происходит это из-за глобального потепления.

Ученые узнали о сахаре кое-что странное. Оказалось, что употребление сахара меняет «химию» нашего мозга. К таким выводам пришли ученые из Орхусского университета в Дании. По словам ученых, сахар вызывает привыкание словно наркотик.