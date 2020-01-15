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В трудовом законодательстве предусматривают особенности для религиозных организаций

В трудовом законодательстве предусматривают особенности для религиозных организаций

В трудовом законодательстве предлагается расширить антидискриминационные положения. Как вияснили журналисты «Фразы», при этом отдельные исключения предусмотрены для религиозных организаций.

Об этом свидетельствует анализ новых законодательных инициатив, призванных заменить устаревший Кодекс законов о труде Украины в 1971 году, сообщает Институт религиозной свободы.

Правительственный проект Закона Украины «О труде» № 2708, внесенный в парламент 28 декабря 2019 года, указывает широкий круг признаков, по которым запрещается дискриминация в сфере трудовых отношений.

В частности, статьей 6 правительственного законопроекта запрещается «прямое или косвенное ограничение прав работников в зависимости от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, этнического, социального и иностранного происхождения, возраста, состояния здоровья, беременности, инвалидности, подозрения или наличия заболевания ВИЧ/СПИД, семейного и имущественного положения, семейных обязанностей, места проживания, членства в профессиональном союзе или другом объединении граждан, участия в забастовке, обращение в суд или другие органы за защитой своих прав или предоставление поддержки другим работникам в защите их прав, по языковым или другим признакам, не связанным с характером работы или условиями ее выполнения».

Такой же запрет есть и в действующем Кодексе. Новацией законопроекта является положение, которым «запрещается любое предвзятое отношение в сфере труда и моббинг работников, в частности психологическое и/или экономическое давление, травли, высмеивание, клевета, изоляция, унижение достоинства, создание враждебной, оскорбительной атмосферы, невыносимых условий труда, умышленное, систематическое и необоснованное неравномерное распределение нагрузки и задач между работниками, выполняющими аналогичную работу, неровная оплата труда за аналогичную работу или труд равной ценности».

В то же время, частью третьей статьи 6 законопроекта для религиозных организаций предусматриваются отдельные исключения из антидискриминационных положений в сфере трудовых отношений.

Законами, учредительными документами ... производственных кооперативов, фермерских хозяйств, общественных объединений, религиозных организаций и основанных религиозными организациями юридических лиц могут устанавливаться преимущества для их учредителей (участников) и членов при предоставлении работы, переводе на другую работу и оставлении на работе в случае высвобождения.

Проект также содержит положение о том, что «не считаются дискриминацией в сфере труда установленные настоящим Законом и законами различия, исключения или предпочтения, а также ограничение прав работников, которые зависят от присущих определенному виду работ требований относительно возраста, уровня образования, состояния здоровья, пола и т.д. или обусловлены необходимостью усиленной социальной и правовой защиты некоторых категорий лиц».

Недостатком законопроекта является то, что это исключение не учитывает различия, исключения или предпочтения, а также случаи ограничения прав работников, предусмотренные внутренними установками религиозных организаций. Среди них могут быть: запрет женского священства (православные и католические Церкви, иудейские и мусульманские сообщества), целибат для католических священников и православных епископов, моральные требования для других работников, в частности недопустимости однополых отношений и гендерно-ролевых девиаций.

В альтернативном законопроекте № 2708-1 (авторы — Н. Королевская и другие), проекте Трудового кодекса Украины № 2410 (автор — Н. Королевская и другие) и альтернативном проекте кодекса № 2410-1 (автор — Ю. Тимошенко и другие) содержатся аналогичные антидискриминационные положения и исключения для религиозных организаций, которые содержат упомянутые недостатки.

Сейчас все перечисленные законодательные инициативы находятся на рассмотрении в парламентском комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Проект Трудового кодекса Украины № 0955 (автор — М. Папиев), принятый в первом чтении в 2015 году парламентом предыдущего созыва, был снят с рассмотрения.

Как сообщал ИРС, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций, другие общественные и религиозные организации призывают парламент внести исключения к антидискриминационным положениям законопроекта № 0931 с целью защиты свободы совести и свободы слова.

Ранее «Фраза» сообщала, что глава Комитета Верховной Рады согласился доработать законопроект № 0931.

Тэги: общество, законопроект, новости Украины

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