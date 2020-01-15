Президент Ирана перед кем-то извинился за своих военных

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за несвоевременное заявление о причастности Вооруженных сил республики к крушению украинского самолета. Как выяснили журналисты «Фразы», он также потребовал от иранских военных представить больше информации о катастрофе.

«Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон, — цитирует президента ТАСС. — Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все (детали) расследования».

При этом не уточняется, кому Роухани принес свои извинения.

Как сообщала «Фраза», утром 11 января 2020 года руководство Ирана признало, что украинский самолет МАУ, который 8 января потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит иранской ракетой.

14 января в Иране прошли первые аресты по этому делу.

Тогда же Верховная Рада Украины приняла заявление в связи с крушением, в котором призвали власти исламской республики выполнить ряд требований, которые поспособствуют снижению напряженности, которая возникла между двумя странами из-за трагедии.