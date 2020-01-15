Соболев пообещал заплатить большие деньги тому, кто назовет ему имя заказчика покушения

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев пообещал выплатить 2 млн грн тому, кто сможет установить заказчика покушения, в результате которого погиб его малолетний сын. Как выяснили журналисты «Фразы», если такую информацию получит полиция, то эти деньги будут направлены на техническое обеспечение или другие нужды правоохранителей.

«Могу предложить следующее. Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы приняли решение, мы готовы выплатить вознаграждения в размере 2 млн грн», — заявил Соболев на пресс-конференции 15 января, выразив надежду на то, что передача расследования в Главное следственное управление Нацполиции будет способствовать его объективности.

При этом по информации депутата, на сегодняшний день два человека, причастных к убийству его сына, «гуляют по стране» и как минимум один из этих людей был в поле зрения правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс-Украина».

В свою очередь представитель потерпевшего, адвокат Егор Бодров отметил, что следствию необходимо пересмотреть мотивы совершения этого преступления и перечень лиц, которые могут быть причастны к организации покушения. По его словам, потерпевшую сторону необходимо привлечь к процессу расследования, к материалам дела.

1 декабря 2019 года в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль Range Rover. В результате обстрела погиб ребенок, находившийся в машине.

Позже выяснилось, что целью киллера был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, которого связывают с бизнесом на оккупированных территориях Донбасса, а крестной матерью убитого мальчика оказалась известная украинская певица Ирина Билык.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемых. Тогда же СМИ сообщили, что речь идет о молодых людях, которые «воевали в „Правом секторе“, у комбата „Червня“».

При этом в «Правом секторе» информацию о своей причастности опровергли и призвали не путать их с «Украинской добровольческой армией». По данным СМИ, одним из подозреваемых является кавалер ордена «За мужество» Андрей Лаврега.

Вечером 2 декабря СМИ сообщили, что следствию известно имя заказчика преступления и «вскоре его возьмут».

3 декабря прокуратура Киева сообщила о подозрении в совершении заказного убийства двум молодым парням, 18 и 19 лет. При этом их имена официально так и не были названы.

15 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что заказчики пообещали заплатить за убийство Соболева $20 тыс.

17 декабря прокуратура Киева объявила о подозрении в организации нападения на Соболева 25-летнему уроженцу России. По данным следствия, этот человек, имя которого не называется, привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего участника Антитеррористической операции, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения Операции объединенных сил на территории Донецкой области. За это он пообещал заплатить денежное вознаграждение в размере $40 тыс., на что последний согласился.

На следующий день СМИ со ссылкой на источники сообщили, что организатором преступления является 25-летний уроженец подмосковного Красногорска Юсуп Абуев.