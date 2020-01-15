В рейтинге «лучших стран» 2020 года Украина уступила Гане и Казахстану

Украина заняла лишь 68-е место в рейтинге «лучших стран» 2020 года американского журнала US News & World Report. Как выяснили журналисты «Фразы», всего в список включили 73 страны.

Рейтинг составляется на основании девяти показателей страны: это ее туристическая привлекательность, развитие предпринимательства, открытость для бизнеса, отношение к гражданам (защита прав человека и т.д.), культурное влияние, историческое наследие, качество жизни, военные показатели и потенциал развития.

Относительно высокое, 28-е место, Украина заняла по военным показателям. Остальные оценки нашей страны выглядят следующим образом.

Отметим, что в рейтинге нас обошли Гана, Казахстан и Гватемала.

А вот Россия попала в топ-25 стран, заняв 23-е место.

Лучшими же странами признали Швейцарию, Канаду и Японию.

Как писала «Фраза», эксперты оценили «силу» украинского паспорта в 2020 году.