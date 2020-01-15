На столичном Подоле больничные двери тяжело травмировали 3-летнего мальчика

Двери упали на трехлетнего мальчика в одной из детских больниц Киева и сломали ему бедро. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, как сообщается, инцидент произошел в Подольском районе столицы. По данному факту проводится проверка, правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

При этом в полиции не сообщили номер больницы, где это случилось.

В то же время родственник пострадавшего ребенка Александр Суворов рассказал на своей странице в Facebook, что все произошло 13 января в детской поликлинике № 2 Подольского района Киева, когда мать получала талон в регистратуре. «Маленький мальчик нечаянно задел тяжелые металлические двери, которые стояли подпертые на стену. В результате три металлических двери завалили ребенка», — рассказал свидетель, подчеркнув, что в ходе ремонтных работ в больнице никто не оградил соответствующую территорию.

По его словам, медицинский персонал поликлиники боялся брать ответственность за здоровье ребенка. Мальчика на скорой госпитализировали в детскую больницу.

Как сообщала «Фраза», 7 июля 2013 года в Херсоне во дворе дома на 2-летнего мальчика во время игры упала ванна, наполненная водой. В результате полученных травм он умер в больнице.