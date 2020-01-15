Ученые бьют тревогу: мировой океан продолжает стремительно нагреваться

Ученые из университета Святого Томаса в Миннесоте (США) бьют тревогу. Как выяснили журналисты «Фразы», по их словам, в прошлом году мировой океан рекордно нагрелся.

Как пишет издание The Guardian, по словам исследователей, происходит это из-за глобального потепления.

Так, ученые говорят, что «последние пять лет являются рекордными относительно повышения температуры мирового океана».

Они отмечают, что 2019 год «продемонстрировал самый большой однолетний прирост температуры за все десятилетие».

Увы, как констатируют исследователи, «потепление приводит к более сильным штормам и нарушает круговорот воды, провоцируя больше наводнений, засух и лесных пожаров».

Также это приводит к повышению уровня моря. Как прогнозируют ученые, к концу этого века «повышение уровня моря составит около одного метра, это приведет к переселению около ста пятидесяти миллионов человек по всему миру».

Как писала «Фраза», ученые не на шутку испугались, обнаружив гигантскую ледяную пещеру в Антарктиде.