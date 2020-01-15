«Королева ночи» рассказала о сексуальных домогательствах на даче Януковича

Известная певица Ольга Полякова утверждает, что один из министров культуры времен правления Виктора Януковича возил ее к бывшему президенту с намеком на интим. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она заявила в интервью «Гордону».

«Министр культуры был времен Януковича. Давайте не буду называть фамилию. Он привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим», — рассказала она, добавив, что после отказа «он отказался везти меня домой».

«И я с костюмами, с туфлями после концерта шла пешком с дачи в Крыму», — продолжила Полякова, подтвердив, что речь идет о резиденции президента в Ливадии.

Отвечая на вопрос, в какой форме происходило домогательство, певица сказала: «Типа „ага-ага?“» «На что я ответила: «А че? Почему? Что это вообще?» Классную фразу ему сказала: «Вы приходите и уходите, а я останусь навсегда», — заключила Полякова.

При этом она не стала называть имя министра, чтобы у него не было проблем с женой. Однако известно, что Министерство культуры во времена Януковича возглавляли Михаил Кулиняк и Леонид Новохатько.

Ольга Полякова — украинская певица, телеведущая и актриса. В 2018 году была признана самой красивой женщиной Украины по версии журнала «Viva!». Наиболее известна по песням «Суперблондинка», «Шлепки», «Люли», «Асталависта, сепаратиста!» и «Королева ночи».

Как сообщала «Фраза», в октябре 2017 года бывший президент США Джордж Буш-старший оказался в центре скандала после того как его обвинили в сексуальных домогательствах. 93-летний политик извинился за этот инцидент и объяснил, что это была шутка, и он никоим образом не хотел обидеть актрису Хезер Линд.

1 ноября 2017 года после обвинений в неподобающем поведении при общении с журналисткой подал в отставку министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Инцидент произошел более десяти лет назад — политик якобы положил руку женщине на колено, что было расценено как сексуальное домогательство.

Кроме этого, из-за подозрений в сексуальных домогательствах накануне также был отстранен от работы в парламенте депутат от Лейбористской партии Келвин Хопкинс.

7 ноября в Уэльсе был найден мертвым бывший министр правительства страны Карл Сарджент. СМИ уверены, что он совершил самоубийство после того, как несколько женщин выступили с обвинениями в его адрес.