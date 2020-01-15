Советник премьера Юрий Голик призвал бороться с причинами, а не последствиями коммунальных коллапсов

Инцидент с прорывом труб возле столичного комплекса Ocean Plaza является не случайностью, а закономерностью и обязательно повторится, если городские власти не начнут бороться с причинами подобных аварий. Так прокомментировал инцидент в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

«Вчерашний инцидент возле Ocean Plaza — это не случайность, это ожидаемая закономерность. Как и реакция коммунальных служб на него в стиле «КП такое-то и такое-то уже работают над устранением последствий», — считает Голик.

Само заявление о борьбе с последствиями, по словам советника премьера, «и есть отображением того мрака, что произошел вчера, и обязательно произойдет еще».

«Последствия. Устранение последствий. А должна была быть ранее борьба с причинами. Как предупреждение возможных последствий. Это дешевле», — уточнил он.

По мнению Голика, городские власти зачастую не любят работать над фундаментальными вещами, а зарытие в землю труб медийно не «продашь».

«Поэтому строятся парки, асфальтируются дороги, а коммуникации меняются по остаточному принципу. А еще строятся новые дома, офисные и торговые центры, увеличивается нагрузка на сети, за подключение к которым взимается плата, и все в полной уверенности, что емкость и жизненный срок сетей бесконечны», — подчеркнул он.

Среди других примеров он назвал низкую энергоэффективность, результатом чего является обогрев воздуха.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщал о завершении проекта по созданию карты оптимальной сети инфраструктуры. Впервые на одну карту занесены все объекты, находящиеся на балансе государства.