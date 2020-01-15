Черниговских «чернокнижников», жестоко расправившихся с семейной парой из Киева, надолго посадили

Коллегия судей Деснянского районного суда Чернигова вынесла приговор двум обвиняемым в двойном убийстве в Чернигове. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

В частности, как сообщается, в ходе судебного разбирательства было доказано, что в апреле-июне 2017 года обвиняемые периодически проводили оккультные обряды, в которых участвовала семейная пара из Киева. В один из таких визитов злоумышленники их убили с целью завладения имуществом.

13 января суд приговорил организатора обрядов к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, его сообщницу — к 11 годам с конфискацией имущества.

Как сообщала «Фраза», летом 2017 года сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве Ольги и Виталия Зубенко из Киева. По данным правоохранителей, супруги долго не могли забеременеть. В результате они познакомились с человеком, который с помощью магии пообещал им помочь. По данным СМИ, супруги отказались выполнять одно из условий «колдуна» (он убеждал, что женщина забеременеет, вступив с ним в половой контакт), после чего тот убил обоих (мужчину забил до смерти, женщину зарезал) и закопал на территории фермы в с. Шаповаловка.