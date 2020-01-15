Появилась новая информация о следующем бое Усика

Украинский боксер Александр Усик проведет свой следующий бой в тяжелом весе в марте или апреле текущего года. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам промоутера Александра Красюка, он хотел бы драться за вакантный титул Всемирной боксерской организации (WBO) с боксером, который занимает самое высокое место в рейтинге.

«Следующий бой Усика должен состояться в марте или апреле. Если соперником Александра будет не Энтони Джошуа, то можно будет считать, что британец отказался от титула WBO, чтобы избежать встречи с Усиком», — цитирует Красюка Boxing Scene.

Отметим, на данный момент Усик является претендентом на бой с Джошуа по линии WBO. В случае отказа Джошуа, следующим соперником по рейтингу организации является новозеландец Джозеф Паркер.

В то же время на бой с Джошуа по линии Международной боксерской федерации (IBF) претендует болгарин Кубрат Пулев.

Как сообщала «Фраза», в конце 2019 года промоутер Эдди Хирн заявил, что следующий бой Усик проведет 7 марта 2020 года против британца Дерека Чисоры.

При этом бой против Джошуа он прогнозировал на вторую половину года. «Поединок Усик — Джошуа — это мегабой, но проводить его пока рано. Если Александр победит Чисору, и это будет большой поединок, то бой Усика и Джошуа будет монструозным во второй половине года», — объяснил Хирн.

Напомним, 13 октября 2019 года украинский боксер Александр Усик провел свой первый бой в тяжелом весе. В 7 раунде на чикагской «Винтраст Арене» он победил американца Чазза Уизерспуна.