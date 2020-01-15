Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Появилась новая информация о следующем бое Усика

Появилась новая информация о следующем бое Усика

Украинский боксер Александр Усик проведет свой следующий бой в тяжелом весе в марте или апреле текущего года. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам промоутера Александра Красюка, он хотел бы драться за вакантный титул Всемирной боксерской организации (WBO) с боксером, который занимает самое высокое место в рейтинге.

«Следующий бой Усика должен состояться в марте или апреле. Если соперником Александра будет не Энтони Джошуа, то можно будет считать, что британец отказался от титула WBO, чтобы избежать встречи с Усиком», — цитирует Красюка Boxing Scene.

Отметим, на данный момент Усик является претендентом на бой с Джошуа по линии WBO. В случае отказа Джошуа, следующим соперником по рейтингу организации является новозеландец Джозеф Паркер.

В то же время на бой с Джошуа по линии Международной боксерской федерации (IBF) претендует болгарин Кубрат Пулев.

Как сообщала «Фраза», в конце 2019 года промоутер Эдди Хирн заявил, что следующий бой Усик проведет 7 марта 2020 года против британца Дерека Чисоры.

При этом бой против Джошуа он прогнозировал на вторую половину года. «Поединок Усик — Джошуа — это мегабой, но проводить его пока рано. Если Александр победит Чисору, и это будет большой поединок, то бой Усика и Джошуа будет монструозным во второй половине года», — объяснил Хирн.

Напомним, 13 октября 2019 года украинский боксер Александр Усик провел свой первый бой в тяжелом весе. В 7 раунде на чикагской «Винтраст Арене» он победил американца Чазза Уизерспуна.

Тэги: бокс, спорт, Александр Усик, Энтони Джошуа, новости Украины

Комментарии

Статьи

14.01.20 11:25

Штаты встали иРАКОМ в Багдадском халифате

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
14.01.20 18:47

«Динамо»: состав и планы на первый сбор

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Внедрение Prozorro в Украине началось с Днепропетровской области, — Денис Селин, один из героев книги советника премьера Юрия Голика
15.01.20 10:00

Внедрение Prozorro в Украине началось с Днепропетровской области, — Денис Селин, один из героев книги советника премьера Юрия Голика

Автор: «Информатор»

Выбор редакции
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Появилось видео поражения украинского «Боинга» иранской ракетой

Появилось видео поражения украинского «Боинга» иранской ракетой
15.01.20 07:48
2957
Последние новости
15.01.20 10:21

«Это уже прямо какой-то челлендж»: Менее, чем за 12 часов, в Киеве прорвало еще две теплотрассы
15.01.20 10:01

Во Львове врач «по-праздничному» поиздевался над женщиной
15.01.20 09:53

На Волыни община УПЦ девятый месяц удерживает храм от захвата
15.01.20 09:36

Появилась новая информация о следующем бое Усика
15.01.20 09:00

В Ровно эпично подрались водитель и пассажир маршрутки
15.01.20 08:23

В Киеве в мусорном контейнере нашли труп младенца
15.01.20 07:48

Появилось видео поражения украинского «Боинга» иранской ракетой
Фото и Видео
«Это уже прямо какой-то челлендж»: Менее, чем за 12 часов, в Киеве прорвало еще две теплотрассы
«Это уже прямо какой-то челлендж»: Менее, чем за 12 часов, в Киеве прорвало еще две теплотрассы
«Это уже прямо какой-то челлендж»: Менее, чем за 12 часов, в Киеве прорвало еще две теплотрассы
«Это уже прямо какой-то челлендж»: Менее, чем за 12 часов, в Киеве прорвало еще две теплотрассы
В Ровно эпично подрались водитель и пассажир маршрутки
В Ровно эпично подрались водитель и пассажир маршрутки
Появилось видео поражения украинского «Боинга» иранской ракетой
Появилось видео поражения украинского «Боинга» иранской ракетой
Ученые впервые создали робота, состоящего полностью из живых клеток
Ученые впервые создали робота, состоящего полностью из живых клеток
В Украине стартует фестиваль эротического кино «Вest Еrotic Shorts 2020»
В Украине стартует фестиваль эротического кино «Вest Еrotic Shorts 2020»
Депутаты Рады выдвинули целый ряд требований к властям Ирана из-за сбитого «Боинга», ‒ документ
Депутаты Рады выдвинули целый ряд требований к властям Ирана из-за сбитого «Боинга», ‒ документ
Кремль опубликовал видео неистовой пляски Путина и Буша
Кремль опубликовал видео неистовой пляски Путина и Буша
Менее, чем за сутки, в Киеве затопило кипятком еще одну улицу
Менее, чем за сутки, в Киеве затопило кипятком еще одну улицу
В Тернополе зафиксирована вспышка страшного заболевания, от которого люди «сгорают» прямо на глазах
В Тернополе зафиксирована вспышка страшного заболевания, от которого люди «сгорают» прямо на глазах
Лавина погубила военных и местных жителей в горах Джамму и Кашмир
Лавина погубила военных и местных жителей в горах Джамму и Кашмир
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.