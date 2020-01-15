Во Львове врач «по-праздничному» поиздевался над женщиной

Дикий случай произошел во Львове. Как выяснили журналисты «Фразы», в четвертой городской клинической больницы местный врач отказался принимать женщину, которая первой пришла к нему во вторник, 14 января, на праздник Маланки.

Как пишут местные СМИ, медик посчитал это «плохой приметой», заявив, что «в кабинет надо первым пускать мужчину».

Удивительно, но местные жители послушали горе-врача и пропустили первым мужчину.

Как медик будет отвечать за подобные вольности, пока неизвестно.

Как писала «Фраза», во Львове сотрудник СБУ не стеснялся пьяным ездить за рулем.

Ранее во Львове пьяный водитель чудом выжил, чтобы устроить драку.