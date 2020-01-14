В Киеве трагически погиб оставленный без присмотра маленький ребенок

Во вторник, 14 января, на Харьковском жилмассиве Киева произошла жуткая трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», там в ванной комнате многоэтажного дома, расположенного на улице Архитектора Вербицкого, захлебнулся оставленный без присмотра малыш.

Как передает «Информатор», мать мальчика ненадолго оставила его одного, а когда вернулась ‒ то он уже не подавал признаков жизни.

К сожалению, подоспевшим врачам «скорой помощи» оставались лишь констатировать смерть ребенка.

По данным издания, погибшему малышу на момент смерти исполнился всего год и 9 месяцев.

На месте трагедии также работала и следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писала «Фраза», в селе под Винницей кот задушил 9-месячного младенца.

Также сообщалось, что в Броварах очень сильно обгорел ребенок.