В Раде готовятся нанести сокрушительный удар по украинской адвокатуре

В Верховной Раде предварительной одобрили проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины касательно отмены адвокатской монополии. Как выяснили журналисты «Фразы», документ № 1013 был поддержан 295 народными избранниками.

Как известно, ранее КСУ проанализировал данный законопроект и признал его соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Инициатор законопроекта ‒ президент Украины ‒ предлагает парламенту изъять из переходных положений Конституции подпункты, в которых содержатся даты введения в действия положений Основного закона о том, что с этого момента только адвокаты могут представлять интересы граждан в судах.

С текстом законопроекта можно ознакомиться по ссылке.

Как писала «Фраза», стали известны любопытные подробности гибели адвоката в «деле Вороненкова».

Ранее адвокаты заявили, что дело «налоговиков Клименко» будет слушаться в суде более 100 лет.