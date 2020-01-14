Болгарский политолог считает, что ПЦУ – искусственное формирование

Получение Томоса и признание автокефалии ПЦУ является георелигиозной спецоперацией. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказала верующая Болгарской Православной Церкви политолог.

Она заявила, что ПЦУ представляет собой искусственное формирование, пользующееся протекцией власти и политиков, которые в личном плане не имеют ничего общего с Православием, сообщил «Аналитический центр святителя Василия Великого» со ссылкой на интервью политолога «Болгарскому свободному телевидению».

«Поскольку речь о человеке, который пришел во власть путем переворота, то он попытался применить ту же схему и в Церкви. Вот только кому они делают переворот — Самому Христу? Это невозможно. Они забывают, что Церковь — Богочеловеческий организм. Невозможно победить Божию Церковь какой-либо силой. Что они говорят? „Мы должны перерезать пуповину с Россией“. Единственно, что в данном случае речь о пуповине не с Россией, а с благодатной Церковью, которая получила апостольскую преемственность и, по нисходящей, рукоположением, эта благодатная преемственность сохраняется. Если представить себе Церковь с преемственным епископством в виде дерева, то можно заметить, как вдруг рядом с ним появляется какая-то уродливая приставка, не имеющая ничего общего с живым стволом», — отметила политолог.

Мерхеб напомнила, что народ Украины не заявлял о своем желании иметь автокефалию потому, что Украинская Православная Церковь и так имеет полную автономию в управлении.

«В то время как эта [...] структура, о чем говорит даже Филарет, не получила никакой независимости, Константинополь сделал их рабами. Не случайно внутри этой структуры появился новый раскол — раскол в расколе. По-моему, основной вопрос в том, что истинный церковный народ, водимый истинными архипастырями Украины, не просил автокефалии. „Автокефалия“ — это политический проект и его сценаристы находятся за пределами Украины», — подчеркнула политолог.

«Думаю, что пора представителям поместных Церквей собраться и определить свое отношение к этому. Потому что молчанием мы допускаем такое бесправие — беспрецедентное политическое вмешательство из-за океана», — сказала Махреб.

Ранее «Фраза» сообщала, что Драбинко подарил епископу УГКЦ панагию Митрополита Владимира (Сабодана).