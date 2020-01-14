Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Болгарский политолог считает, что ПЦУ – искусственное формирование

Болгарский политолог считает, что ПЦУ – искусственное формирование

Получение Томоса и признание автокефалии ПЦУ является георелигиозной спецоперацией. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказала верующая Болгарской Православной Церкви политолог.

Она заявила, что ПЦУ представляет собой искусственное формирование, пользующееся протекцией власти и политиков, которые в личном плане не имеют ничего общего с Православием, сообщил «Аналитический центр святителя Василия Великого» со ссылкой на интервью политолога «Болгарскому свободному телевидению».

«Поскольку речь о человеке, который пришел во власть путем переворота, то он попытался применить ту же схему и в Церкви. Вот только кому они делают переворот — Самому Христу? Это невозможно. Они забывают, что Церковь — Богочеловеческий организм. Невозможно победить Божию Церковь какой-либо силой. Что они говорят? „Мы должны перерезать пуповину с Россией“. Единственно, что в данном случае речь о пуповине не с Россией, а с благодатной Церковью, которая получила апостольскую преемственность и, по нисходящей, рукоположением, эта благодатная преемственность сохраняется. Если представить себе Церковь с преемственным епископством в виде дерева, то можно заметить, как вдруг рядом с ним появляется какая-то уродливая приставка, не имеющая ничего общего с живым стволом», — отметила политолог.

Мерхеб напомнила, что народ Украины не заявлял о своем желании иметь автокефалию потому, что Украинская Православная Церковь и так имеет полную автономию в управлении.

«В то время как эта [...] структура, о чем говорит даже Филарет, не получила никакой независимости, Константинополь сделал их рабами. Не случайно внутри этой структуры появился новый раскол — раскол в расколе. По-моему, основной вопрос в том, что истинный церковный народ, водимый истинными архипастырями Украины, не просил автокефалии. „Автокефалия“ — это политический проект и его сценаристы находятся за пределами Украины», — подчеркнула политолог.

«Думаю, что пора представителям поместных Церквей собраться и определить свое отношение к этому. Потому что молчанием мы допускаем такое бесправие — беспрецедентное политическое вмешательство из-за океана», — сказала Махреб.

Ранее «Фраза» сообщала, что Драбинко подарил епископу УГКЦ панагию Митрополита Владимира (Сабодана).

Тэги: общество, православие, Болгария, новости православия, ПЦУ

Комментарии

Статьи

14.01.20 11:25

Штаты встали иРАКОМ в Багдадском халифате

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
11.01.20 09:05

Кто погубил биолога Вавилова?

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Минимальная пенсия в «ДНР» превысила украинскую. Почему и что это означает?
14.01.20 12:31

Минимальная пенсия в «ДНР» превысила украинскую. Почему и что это означает?

Автор: Виктория Венк, «Страна»

Выбор редакции
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Украина вошла в пятерку европейских стран по уровню безработицы

Украина вошла в пятерку европейских стран по уровню безработицы
14.01.20 10:37
1323
Последние новости
14.01.20 16:48

Болгарский политолог считает, что ПЦУ – искусственное формирование
14.01.20 16:44

Кремль опубликовал видео неистовой пляски Путина и Буша
14.01.20 16:02

Менее, чем за сутки, в Киеве затопило кипятком еще одну улицу
14.01.20 15:31

В Тернополе зафиксирована вспышка страшного заболевания, от которого люди «сгорают» прямо на глазах
14.01.20 15:26

Советник премьер-министра Юрий Голик: На украинской таможне заработали все сканеры
14.01.20 15:02

С сегодняшнего дня седьмая Windows официально «умерла»
14.01.20 14:53

Более двух сотен человек находились в электричке, загоревшейся по пути в Киев
Фото и Видео
Кремль опубликовал видео неистовой пляски Путина и Буша
Кремль опубликовал видео неистовой пляски Путина и Буша
Кремль опубликовал видео неистовой пляски Путина и Буша
Кремль опубликовал видео неистовой пляски Путина и Буша
Менее, чем за сутки, в Киеве затопило кипятком еще одну улицу
Менее, чем за сутки, в Киеве затопило кипятком еще одну улицу
В Тернополе зафиксирована вспышка страшного заболевания, от которого люди «сгорают» прямо на глазах
В Тернополе зафиксирована вспышка страшного заболевания, от которого люди «сгорают» прямо на глазах
Лавина погубила военных и местных жителей в горах Джамму и Кашмир
Лавина погубила военных и местных жителей в горах Джамму и Кашмир
Движение в центре Киева опять парализовано из-за закона, который на этой неделе не будет рассматриваться
Движение в центре Киева опять парализовано из-за закона, который на этой неделе не будет рассматриваться
Громкий коррупционный скандал оставил без руководства налоговую Одесской области
Громкий коррупционный скандал оставил без руководства налоговую Одесской области
В центре Днепра заживо сгорел пьяный бомж: появилось видео 18+
В центре Днепра заживо сгорел пьяный бомж: появилось видео 18+
Зеленый снег напугал жителей одного из российских городов
Зеленый снег напугал жителей одного из российских городов
В Киеве появились турецкие эвакуаторы необычной конструкции
В Киеве появились турецкие эвакуаторы необычной конструкции
Французский «человек-паук» необычно поддержал людей, протестующих против пенсионной реформы
Французский «человек-паук» необычно поддержал людей, протестующих против пенсионной реформы
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.