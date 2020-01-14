Главные новости за 14 января 2020 года

Украина вошла в пятерку европейских стран по уровню безработицы. Украина заняла четвертое место по уровню безработицы в Европе по итогам третьего квартала 2019 года. Об этом сообщается в «Обзоре рынка труда», опубликованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В Тернополе зафиксирована вспышка страшного заболевания, от которого люди «сгорают» прямо на глазах. В Тернополе зафиксирована вспышка заболевания вирусной пневмонией. В одной из больниц города находятся около полусотни пациентов с таким диагнозом, трое из них уже умерли.

В Иране уже рапортуют об арестах из-за крушения украинского самолета. В Иране прошли первые аресты по делу о катастрофе украинского самолета над Тегераном. «Черные ящики» с самолета направлены во Францию.

Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает. В Гидрометцентре поведали, когда в Украину придет похолодание. Температура воздуха резко начнется снижаться в субботу, 18 января.

Зеленый снег напугал жителей одного из российских городов. В российском Челябинске выпал зеленый снег. Местные жители заметили его на одном из въездов в город, после чего в социальных сетях началась настоящая паника.

С сегодняшнего дня седьмая Windows официально «умерла». Компания Microsoft прекращает поддержку седьмой Windows. Мы выяснили, что это значит.