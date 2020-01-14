Советник премьер-министра Юрий Голик: На украинской таможне заработали все сканеры

На таможенных пунктах пропуска проверка груза теперь занимает не часы, а считанные минуты. Это стало возможным благодаря запуску работы автоматических сканеров. О деталях процесса рассказал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

«Сканеры запущены. Да, сканеры — это не самое важное, что нужно на таможне запустить. Но это показатель отношения к происходящему. Когда не все равно. Рад быть частью группы людей, приводящих в порядок то, до чего давно никому не было никакого дела», — написал советник главы правительства.

Голик рассказал, что сканеры на таможне были и раньше, просто не работали.

«Сканеры как бы физически были, но не до конца, а по документам их части не было вообще. Разрешениями на их работу вообще никто не заморачивался. В результате были красивые памятники архитектуры, а не работающие системы», — отметил он.

При этом в процессе запуска сканеров многие люди, по словам Голика, «симулировали слабоумие и включали дурака».

Несмотря на саботаж, сканеры уже работают на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе и Порубном.

Сканирование грузов осуществляется в автоматическом режиме без участия людей, а время проверки одного транспорта сократилось с 3-4 часов до 10 минут.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщал, что качество строительства и ремонта украинских дорог с 2020 года будут проверять независимые иностранные компании, чья экспертиза является международно признанной.