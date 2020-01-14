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Более двух сотен человек находились в электричке, загоревшейся по пути в Киев

Более двух сотен человек находились в электричке, загоревшейся по пути в Киев

Локомотив регионального экспресса № 785 Шостка-Киев загорелся на пути в Черниговской области, между станциями Хилимоново и Бахмач. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В момент возгорания в электричке находилось 254 пассажира и 11 человек обслуживающего персонала.

После того как на место происшествия прибыли спасатели и пожарный поезд станции Конотоп, вагоны с пассажирами были отцеплены и перемещены на безопасное расстояние.

В результате пожара никто не пострадал, но произошла задержка движения 16 поездов в направлении от железнодорожной станции Конотоп до железнодорожной станции Киев Юго-Западной железной дороги.

Огонь повредил оборудование, агрегаты, внутреннюю облицовку и конструктивные элементы локомотива, а также лакокрасочное покрытие на площади 5 кв.м.

Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2010 года на железнодорожной станции Ровно горел пригородный дизель-поезд сообщением Удрицк-Здолбунов. Как сообщила дежурная по железнодорожному вокзалу станции Ровно Светлана Авраменко, загорелась резина в межвагонном пространстве, скорее всего, из-за брошенного туда непогашенного окурка.

В июле 2015 года в Николаевской области загорелся тепловоз пассажирского поезда сообщением «Киев-Николаев».

В августе 2016 года в Черкассах произошел пожар в одном из пассажирских вагонов дизель-поезда, который шел по маршруту «ст. Гребенка — ст. им. Т. Г. Шевченко». Во время пожара в вагонах дизель-поезда находилось около 100 пассажиров. К счастью, никто не пострадал.

26 августа 2017 года три пассажирских поезда загорелись в процессе движения за три дня в разных частях Украины.

Тэги: Киев, пожар, происшествие, железная дорога, Черниговская область, криминал, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Конотоп, новости Украины

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