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Власти Черногории выразили готовность к переговорам с Сербской Церковью

Власти Черногории выразили готовность к переговорам с Сербской Церковью

Правительство Черногории готово начать диалог с представителями всех религиозных сообществ страны. Как выяснили журналисты «Фразы», представители власти готовы обсудить внесение изменений в закон о свободе вероисповедания.

Об этом 13 января заявил вице-премьер Черногории Зоран Пажин, сообщает eadaily.com со ссылкой на ВВС.

Он добавил, что черногорское правительство готово обсудить с митрополией Черногорско-Приморской Сербской Православной Церкви условия, на которых две стороны могли бы заключить договор об использовании православных религиозных объектов, и это обсуждение может начаться, как только митрополия выразит готовность к этому.

По словам Пажина, в балканском регионе нет ни одной страны, которая готовила бы закон, касающийся положения религиозных сообществ так внимательно, с «проведением настолько подробных консультаций со всеми заинтересованными субъектами в государстве и вне его».

«Этот закон был принят для того, чтобы все граждане Черногории имели одинаковое право на выбор, быть ли или не быть верующими и какую конфессию исповедовать. Также и для того, чтобы законы одинаково действовали для всех», — заявил Пажин.

Он также отметил, что с 2015 года в стране проводились общественные дискуссии по поводу проекта закона, и что правительство неоднократно консультировалось с представителями всех религиозных сообществ.

Пажин также считает, что предстоящие выборы в Черногории не будут проходить в атмосфере «бессмысленных обсуждений, какая религия и нация в стране более древняя и более заслуженная».

Фото: in4s.net

Ранее «Фраза» сообщала, что в Сербии тысячи верующих совершили молитвенное шествие в защиту Церкви в Черногории.

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