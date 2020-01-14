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Луганщина получит рекордные 3 млрд грн на дороги

Луганщина получит рекордные 3 млрд грн на дороги

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил о том, что в 2020 году региональный дорожный фонд области составит рекордные 3 миллиардов гривен, передает РБК.

Он также рассказал, что благодаря премьер-министру Алексею Гончаруку, его советнику Юрию Голику и главе Укравтодора Александру Кубракову дополнительно выделено еще почти 200 млн гривен на ремонт участка трассы государственного значения в Лисичанске.

«Я хотел бы поблагодарить Александра Кубракова, Юрия Голика и самого премьера Алексея Гончарука за то, что в этом году мы получим фантастическую сумму на ремонт дорог Луганской области», — сказал Гайдай.

По его словам, дополнительных 200 млн гривен на ремонт 14-километрового участка трассы в районе Лисичанска было решено выделить из госбюджета после рабочей встречи Гайдая, Гончарука, Голика и Кубракова.

Александр Кубраков, Алексей Гончарук, Юрий Голик

Изначально ремонт этой дороги был возложен на областной бюджет. Благодаря новому решению, количество отремонтированных дорог Луганской области не уменьшится.

Напомним, ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщил, что в 2020 году будет отремонтирована дорога от Станицы Луганской до Северодонецка. Уже пройдены необходимые формальные процедуры, в частности объявлен тендер на выполнение работ. Данная дорога, по мнению советника премьера, не просто улучшит качество сообщения между населенными пунктами Донбасса, она также положительно скажется на имидже Украины в целом. По мнению Голика, люди, которые выезжают из оккупированных территорий, должны видеть идеальную инфраструктуру.

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