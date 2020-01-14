В Полтавской области от столбняка умерла женщина

В Полтавской области произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут от столбняка умерла 52-летняя женщина.

Об этом сообщает Цента общественного здоровья Украины в «Фейсбуке».

Отмечается, что больная «обратилась за медицинской помощью на восьмой день после получения травмы».

Сообщается, что среди симптомов у нее «были спазм лицевых мышц, ригидность мышц шеи и затруднение дыхания».

Несмотря на то, что ее оперативно госпитализировали и провели хирургическую обработку раны, женщина умерла.

Всего за одиннадцать месяцев прошлого года в Украине зафиксировали пятнадцать случаем столбняка.

Как писала «Фраза», одна из самых больших проблем Украины впервые внесена в список угроз человечеству.