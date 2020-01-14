В Иране уже рапортуют об арестах из-за крушения украинского самолета

В Иране прошли первые аресты по делу о катастрофе украинского самолета над Тегераном. Как выяснили журналисты «Фразы», «черные ящики» с самолета направлены во Францию.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхоссейна Эсмаили, суд арестовал некоторых людей за их роль в катастрофе самолета МАУ. При этом он не стал сообщать детали, но в очередной раз подчеркнул, что трагедия стала случайностью.

Эсмаили также сообщил, что Иран отправил черные ящики сбитого «Боинга» во Францию.

Между тем, как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на президента Ирана Хасана Роухани, в рамках судебной системы будет создан специальный суд для расследования причин катастрофы. «Судебная система должна иметь специальный суд с верховным судьей и десятками экспертов. Это не обычный случай, внимание всего мира будет приковано к этому суду», — заявил он, пообещав семьям погибших не оставлять этот вопрос без внимания.

При этом он подчеркнул, что «виноват не только тот, кто нажал на кнопку». «Есть и другие. Наши люди знают, что это была ошибка. Но какие обстоятельства привели к такой ошибке? Корень всех печалей находится в Америке» — заключил Роухани.

Как сообщала «Фраза», утром 11 января 2020 года руководство Ирана признало, что украинский самолет МАУ, который 8 января потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит иранской ракетой.