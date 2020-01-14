Украина вошла в пятерку европейских стран по уровню безработицы

Украина заняла четвертое место по уровню безработицы в Европе по итогам третьего квартала 2019 года. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в «Обзоре рынка труда», опубликованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, как сообщается, уровень безработицы в Украине среди граждан от 15 до 70 лет составил 7,3%. Выше нас в этом перечне оказались лишь Испания (13,9%), Италия (9,1%) и Франции (8,3%).

Кроме того, Украина заняла пятое место с конца по уровню занятости населения.

Неутешительными являются и данные о средней номинальной зарплате в Украине по сравнению с ближайшими странами Евросоюза.

Как сообщала «Фраза», в 2018 году в Украине уровень безработицы сократился на 45 тыс. чел. и составил 340 тыс. граждан Украины.