С сегодняшнего дня седьмая Windows официально «умерла»

Со вторника, 14 января, компания Microsoft прекращает поддержку седьмой Windows. Журналисты «Фразы» выяснили, что это значит.

В американской компании говорят, что «семерка» не прекратит работать, но обновления для нее выпускаться не будут.

В Microsoft говорят: «Можно продолжать использовать Windows 7, но без обновлений ПО и системы безопасности можно подвергнуться повышенной угрозе вирусов». Это объясняется тем, что «семерка» была создана еще в 2009 году, «когда киберугрозы были совсем другими».

Там добавили: «Устройства, выпускаемые на Windows 7, разработаны на уже устаревших компонентах, не предусмотренных для запуска современных, более требовательных к ресурсам ОС. Установка на устаревающие девайсы новой ОС снизит их производительность».

В Microsoft также говорят, что «устаревшие устройства не поддерживают основные возможности безопасности «десятки». Среди них: биометрические датчики, средства безопасной загрузки и процессоры с поддержкой аппаратной виртуализации. При этом «платформа многофакторной аутентификации Windows Hello позволяет использовать для доступа лицо владельца, отпечаток пальца или ладони».

В компании говорят, что на конец прошлого года «доля Windows 7 среди всех операционных систем составляла 26,79% в мире, а у Windows 10 сразу 65,4%».

Как писала «Фраза», у Windows нашли опасную уязвимость.

Ранее компания Microsoft призналась в прослушке пользователей.