Семью Заворотнюк завалили штрафами

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк регулярно попадается на нарушениях ПДД. Как выяснили журналисты «Фразы», штрафы выписывают водителю Mercedes-Benz, хозяйкой которого является мать актрисы Валентина Борисовна.

Как передает «КП», с 4 ноября 2019 года этот таинственный горе-водитель успел уже более двух десятков раз нарушить ПДД, за что получил штрафы на общую сумму в 22 тысячи рублей.

По данным СМИ, в отдельные дни Mercedes Заворотнюк попадался на нарушениях по несколько раз. Последний раз камеры зафиксировали нарушение скоростного режима на Бережковской набережной в Москве 9 января.

По словам знакомых семьи Заворотнюк, сама Валентина Борисовна машину не водит. Предположительно, автомобилем пользуется супруг актрисы Петр Чернышев или ее дочь Анна.

Как писала «Фраза», парализованную Заворотнюк заподозрили во лжи.

Ранее родственники Заворотнюк опубликовали фото папарацци, преследующих актрису.

Также сообщалось, что Анастасию Заворотнюк могли тайно выписать из больницы.