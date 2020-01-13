Главные новости за 13 января 2020 года

ГСЧС опубликовала жуткие кадры с места крушения самолета МАУ в Иране. Украинские спасатели завершили работы по исследованию обломков самолета. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В частности, как сообщается, поисковая группа провела работы по исследованию обломков самолета на открытой площадке, в ходе которого обломки освобождались от грязи и складывались по рядам. Отдельно осуществлялась сортировка и складирование багажа и личных вещей, а также обеспечивалось освещение места проведения работ.

С начала года на пожарах в Украине погибло в 30 раз больше людей, чем на фронте. С начала года спасатели ликвидировали около 2 тысяч пожаров в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В частности, как сообщается, за минувшую неделю спасатели ликвидировали 895 пожаров, а за неделю до этого — с 30 декабря по 5 января — 1059 пожаров. При этом за две недели на пожарах погибли 124 человека. Еще 106 человек были спасены.

В Николаеве зафиксирован случай смерти человека от бешенства. В Николаевской области мужчина умер от бешенства. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Николаевской областной государственной администрации. В частности, как сообщается, бездомная собака покусала 31-летнего мужчину в августе 2019 года. Он обратился за медицинской помощью, однако от профилактических прививок отказался.

Одесские таможенники пресекли крупную контрабанду... кубиков Рубика. Одесские таможенники задержали партию контрафактных кубиков Рубика, маркированных британским брендом Rubik`s Brand Limited, который имеет права на выпуск этой игрушки. Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов. В частности, как сообщается, выводом экспертного исследования установлено, что задержанные головоломки маркированы знаком, похожим на принадлежащий компании Rubik`s Brand Limited до степени смешения.

Ночью в Киеве сгорел автомобиль, в котором… жил человек. Ночью понедельника, 13 января, на Троещине в Киеве произошло ЧП. Во дворе дома по улице Закревского, 31 горел автомобиль ВАЗ-2108. Машина была припаркована тут пару лет, а последние два года в ней жил мужчина. В салоне нашли его вещи, но самого «жильца» тут, к счастью, не было.

В Запорожье женщина оригинально отомстила мужу за измену. В Запорожье к спасателям обратился местный житель с жалобой на гайку на его половом органе. Из-за этого он распух и снять предмет никак не удавалось. Таким образом жена решила отомстить своему мужу за измену. Медики не смогли помочь и вынуждены были обратиться к спасателям «Кобры», которые и освободили мужчину, распилив гайку, пока он находился под наркозом.

На этой неделе украинцев ждет «весенняя» погода. На этой рабочей неделе, 13-17 января, в Украине ожидается достаточно теплая как для зимы погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики обещают, что в ближайшие дни по стране обойдется без осадков.

Стали известны подробности избиения сына Жванецкого в Москве. Стали известны подробности избиения сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия, которое произошло в Москве на прошлой неделе. Одним из нападавших оказался казахский студент. Данную информацию сообщили в МИД Казахстана. Студент арестован. Московская полиция сообщает, что к ним «обратились двое 24-летних жителей российской столицы».

Ученые поведали, как по анализу крови можно узнать о «приближении» смерти. Ученые научились «предугадывать» риск смерти по уровню лимфоцитов в крови. Сделали это исследователи из Копенгагенского университета. Так, датские ученые заявили, что «низкий уровень лимфоцитов в крови указывает на повышенный риск преждевременной смерти».

Стали известны номинанты на получение самой престижной кинопремии мира. Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на получение своей премии, известной как «Оскар». Видео церемонии оглашения претендентов в Лос-Анджелесе опубликовал официальный канал премии в YouTube. Так, на «Лучший фильм» 92-й премии «Оскар» также претендуют: «Форд против Феррари» режиссера Джеймса Мэнголд, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «1917» Сэма Мендеса, «Брачная история» Ноа Баумбака, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «Паразиты» Пон Чжун Хо, объявили организаторы в понедельник.