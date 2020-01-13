Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 13 января 2020 года

Главные новости за 13 января 2020 года

ГСЧС опубликовала жуткие кадры с места крушения самолета МАУ в Иране. Украинские спасатели завершили работы по исследованию обломков самолета. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В частности, как сообщается, поисковая группа провела работы по исследованию обломков самолета на открытой площадке, в ходе которого обломки освобождались от грязи и складывались по рядам. Отдельно осуществлялась сортировка и складирование багажа и личных вещей, а также обеспечивалось освещение места проведения работ.

С начала года на пожарах в Украине погибло в 30 раз больше людей, чем на фронте. С начала года спасатели ликвидировали около 2 тысяч пожаров в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В частности, как сообщается, за минувшую неделю спасатели ликвидировали 895 пожаров, а за неделю до этого — с 30 декабря по 5 января — 1059 пожаров. При этом за две недели на пожарах погибли 124 человека. Еще 106 человек были спасены.

В Николаеве зафиксирован случай смерти человека от бешенства. В Николаевской области мужчина умер от бешенства. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Николаевской областной государственной администрации. В частности, как сообщается, бездомная собака покусала 31-летнего мужчину в августе 2019 года. Он обратился за медицинской помощью, однако от профилактических прививок отказался.

Одесские таможенники пресекли крупную контрабанду... кубиков Рубика. Одесские таможенники задержали партию контрафактных кубиков Рубика, маркированных британским брендом Rubik`s Brand Limited, который имеет права на выпуск этой игрушки. Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов. В частности, как сообщается, выводом экспертного исследования установлено, что задержанные головоломки маркированы знаком, похожим на принадлежащий компании Rubik`s Brand Limited до степени смешения.

Ночью в Киеве сгорел автомобиль, в котором… жил человек. Ночью понедельника, 13 января, на Троещине в Киеве произошло ЧП. Во дворе дома по улице Закревского, 31 горел автомобиль ВАЗ-2108. Машина была припаркована тут пару лет, а последние два года в ней жил мужчина. В салоне нашли его вещи, но самого «жильца» тут, к счастью, не было.

В Запорожье женщина оригинально отомстила мужу за измену. В Запорожье к спасателям обратился местный житель с жалобой на гайку на его половом органе. Из-за этого он распух и снять предмет никак не удавалось. Таким образом жена решила отомстить своему мужу за измену. Медики не смогли помочь и вынуждены были обратиться к спасателям «Кобры», которые и освободили мужчину, распилив гайку, пока он находился под наркозом.

На этой неделе украинцев ждет «весенняя» погода. На этой рабочей неделе, 13-17 января, в Украине ожидается достаточно теплая как для зимы погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики обещают, что в ближайшие дни по стране обойдется без осадков.

Стали известны подробности избиения сына Жванецкого в Москве. Стали известны подробности избиения сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия, которое произошло в Москве на прошлой неделе. Одним из нападавших оказался казахский студент. Данную информацию сообщили в МИД Казахстана. Студент арестован. Московская полиция сообщает, что к ним «обратились двое 24-летних жителей российской столицы».

Ученые поведали, как по анализу крови можно узнать о «приближении» смерти. Ученые научились «предугадывать» риск смерти по уровню лимфоцитов в крови. Сделали это исследователи из Копенгагенского университета. Так, датские ученые заявили, что «низкий уровень лимфоцитов в крови указывает на повышенный риск преждевременной смерти».

Стали известны номинанты на получение самой престижной кинопремии мира. Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на получение своей премии, известной как «Оскар». Видео церемонии оглашения претендентов в Лос-Анджелесе опубликовал официальный канал премии в YouTube. Так, на «Лучший фильм» 92-й премии «Оскар» также претендуют: «Форд против Феррари» режиссера Джеймса Мэнголд, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «1917» Сэма Мендеса, «Брачная история» Ноа Баумбака, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «Паразиты» Пон Чжун Хо, объявили организаторы в понедельник.

Тэги: Запорожье, пожар, Одесса, авиакатастрофа, погода, Иран, Москва, здоровье, мир, бешенство, Оскар, Николаев, контрабанда, культура, криминал, измена, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, МАУ, курьезы, новости Украины, кубик Рубика

Комментарии

Статьи

13.01.20 12:36

Фильм «Дулиттл»: найти общий язык с человеком труднее, чем с животным

Автор: Антон Филатов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
11.01.20 09:05

Кто погубил биолога Вавилова?

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

В истории с Ираном мы как лохи сидели и ждали, что скажут США и другие, — Денис Богуш
13.01.20 15:03

В истории с Ираном мы как лохи сидели и ждали, что скажут США и другие, — Денис Богуш

Автор: Юлия Забелина, «Апостроф»

Выбор редакции
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 13 января 2020 года

Главные новости за 13 января 2020 года
13.01.20 19:01
226
Последние новости
13.01.20 19:30

Под Киевом «Газель» протаранила неуправляемый Opel ‒ есть жертвы
13.01.20 19:01

Главные новости за 13 января 2020 года
13.01.20 17:07

В ПЦУ освятили иконы с изображением воинов УПА, АТО и активистов Майдана
13.01.20 16:35

Зловещее извержение вулкана на Филиппинах напугало соцсети
13.01.20 16:31

Антиохийский Патриарх рассказал, в чем нуждается Православная Церковь во всем мире
13.01.20 16:20

Как правильно выбрать лимоны? Рекомендации эксперта Александра Лукьяненко
13.01.20 16:16

Стали известны номинанты на получение самой престижной кинопремии мира
Фото и Видео
Под Киевом «Газель» протаранила неуправляемый Opel ‒ есть жертвы
Под Киевом «Газель» протаранила неуправляемый Opel ‒ есть жертвы
Под Киевом «Газель» протаранила неуправляемый Opel ‒ есть жертвы
Под Киевом «Газель» протаранила неуправляемый Opel ‒ есть жертвы
Зловещее извержение вулкана на Филиппинах напугало соцсети
Зловещее извержение вулкана на Филиппинах напугало соцсети
Как правильно выбрать лимоны? Рекомендации эксперта Александра Лукьяненко
Как правильно выбрать лимоны? Рекомендации эксперта Александра Лукьяненко
Стали известны номинанты на получение самой престижной кинопремии мира
Стали известны номинанты на получение самой престижной кинопремии мира
В Запорожье женщина оригинально отомстила мужу за измену
В Запорожье женщина оригинально отомстила мужу за измену
ГСЧС опубликовала жуткие кадры с места крушения самолета МАУ в Иране
ГСЧС опубликовала жуткие кадры с места крушения самолета МАУ в Иране
На границе России и Казахстана верблюд поиздевался над целым поездом
На границе России и Казахстана верблюд поиздевался над целым поездом
Одесские таможенники пресекли крупную контрабанду... кубиков Рубика
Одесские таможенники пресекли крупную контрабанду... кубиков Рубика
В Эквадоре извергался вулкан Ла-Кумбре
В Эквадоре извергался вулкан Ла-Кумбре
В Одессе неизвестные за сутки дважды ограбили музей
В Одессе неизвестные за сутки дважды ограбили музей
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.