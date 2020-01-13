Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Антиохийский Патриарх рассказал, в чем нуждается Православная Церковь во всем мире

Антиохийский Патриарх рассказал, в чем нуждается Православная Церковь во всем мире

Православная Церковь во всем мире переживает сейчас особый период, который требует, чтобы верующие усилили молитву и соборно трудились ради единства. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал Предстоятель Антиохийской Православной Церкви Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х.

Об этом сообщается в греческом издании romfea.gr.

«Православная Церковь во всем мире в настоящее время переживает особый этап, который требует от всех нас активизировать наши молитвы и работать вместе для сохранения единства, которое является повелением Господа», — сказал Патриарх Иоанн Х.

Он напомнил, что церковная логика основана на учении Евангелия, Предания и канонического права.

«От всех тех, кто занимается делами Церкви, требуется держаться подальше от разжигания споров, чтобы верующие не были сбиты с толку различными фантастическими рассказами, нацеленными исключительно на уменьшение доверия к Церкви», — отметил Патриарх Иоанн Х.

Он также призвал к скорейшему формированию правительства в Ливане и подчеркнул, что Антиохийская Церковь «будет защищать правду и оставаться пророческим голосом по вопросам своей родины и своего народа, Ближнего Востока, никогда не забывая их».

Ранее «Фраза» сообщала, что в Черногории тысячи верующих совершили протестные шествия-молебны.

Тэги: общество, православие, новости православия

Комментарии

Статьи

13.01.20 12:36

Фильм «Дулиттл»: найти общий язык с человеком труднее, чем с животным

Автор: Антон Филатов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
11.01.20 09:05

Кто погубил биолога Вавилова?

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

В истории с Ираном мы как лохи сидели и ждали, что скажут США и другие, — Денис Богуш
13.01.20 15:03

В истории с Ираном мы как лохи сидели и ждали, что скажут США и другие, — Денис Богуш

Автор: Юлия Забелина, «Апостроф»

Выбор редакции
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 13 января 2020 года

Главные новости за 13 января 2020 года
13.01.20 19:01
226
Последние новости
13.01.20 19:30

Под Киевом «Газель» протаранила неуправляемый Opel ‒ есть жертвы
13.01.20 19:01

Главные новости за 13 января 2020 года
13.01.20 17:07

В ПЦУ освятили иконы с изображением воинов УПА, АТО и активистов Майдана
13.01.20 16:35

Зловещее извержение вулкана на Филиппинах напугало соцсети
13.01.20 16:31

Антиохийский Патриарх рассказал, в чем нуждается Православная Церковь во всем мире
13.01.20 16:20

Как правильно выбрать лимоны? Рекомендации эксперта Александра Лукьяненко
13.01.20 16:16

Стали известны номинанты на получение самой престижной кинопремии мира
Фото и Видео
Под Киевом «Газель» протаранила неуправляемый Opel ‒ есть жертвы
Под Киевом «Газель» протаранила неуправляемый Opel ‒ есть жертвы
Под Киевом «Газель» протаранила неуправляемый Opel ‒ есть жертвы
Под Киевом «Газель» протаранила неуправляемый Opel ‒ есть жертвы
Зловещее извержение вулкана на Филиппинах напугало соцсети
Зловещее извержение вулкана на Филиппинах напугало соцсети
Как правильно выбрать лимоны? Рекомендации эксперта Александра Лукьяненко
Как правильно выбрать лимоны? Рекомендации эксперта Александра Лукьяненко
Стали известны номинанты на получение самой престижной кинопремии мира
Стали известны номинанты на получение самой престижной кинопремии мира
В Запорожье женщина оригинально отомстила мужу за измену
В Запорожье женщина оригинально отомстила мужу за измену
ГСЧС опубликовала жуткие кадры с места крушения самолета МАУ в Иране
ГСЧС опубликовала жуткие кадры с места крушения самолета МАУ в Иране
На границе России и Казахстана верблюд поиздевался над целым поездом
На границе России и Казахстана верблюд поиздевался над целым поездом
Одесские таможенники пресекли крупную контрабанду... кубиков Рубика
Одесские таможенники пресекли крупную контрабанду... кубиков Рубика
В Эквадоре извергался вулкан Ла-Кумбре
В Эквадоре извергался вулкан Ла-Кумбре
В Одессе неизвестные за сутки дважды ограбили музей
В Одессе неизвестные за сутки дважды ограбили музей
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.