Антиохийский Патриарх рассказал, в чем нуждается Православная Церковь во всем мире

Православная Церковь во всем мире переживает сейчас особый период, который требует, чтобы верующие усилили молитву и соборно трудились ради единства. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал Предстоятель Антиохийской Православной Церкви Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х.

Об этом сообщается в греческом издании romfea.gr.

«Православная Церковь во всем мире в настоящее время переживает особый этап, который требует от всех нас активизировать наши молитвы и работать вместе для сохранения единства, которое является повелением Господа», — сказал Патриарх Иоанн Х.

Он напомнил, что церковная логика основана на учении Евангелия, Предания и канонического права.

«От всех тех, кто занимается делами Церкви, требуется держаться подальше от разжигания споров, чтобы верующие не были сбиты с толку различными фантастическими рассказами, нацеленными исключительно на уменьшение доверия к Церкви», — отметил Патриарх Иоанн Х.

Он также призвал к скорейшему формированию правительства в Ливане и подчеркнул, что Антиохийская Церковь «будет защищать правду и оставаться пророческим голосом по вопросам своей родины и своего народа, Ближнего Востока, никогда не забывая их».

Ранее «Фраза» сообщала, что в Черногории тысячи верующих совершили протестные шествия-молебны.