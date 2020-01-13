В Черногории тысячи верующих совершили протестные шествия-молебны

В Черногории в ряде городов состоялись многотысячные литии — особые молебны-шествия. Как выяснили журналисты «Фразы», самый крупный молебен прошел в городе Бар, его возглавил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

Как сообщает «ТАСС» со ссылкой на портал «Vijesti» и пресс-службу Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви, в шествии в Баре приняли участие несколько тысяч человек. Аналогичные шествия прошли в городах Беране и Жабльак. Плотная колонна людей у монастыря Джурджеви ступови под городом Беране растянулась на полкилометра.

Прихожане Сербской Православной Церкви дважды в неделю — в четверг и в воскресенье — проводят по всей стране акции протеста, выступая против закона о свободе вероисповедания, принятого черногорскими властями.

Также многотысячные шествия проходят в соседних Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Сербии. Одна из самых массовых литий прошла в столице Сербии Белграде 8 января.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Сербии тысячи верующих совершили молитвенное шествие в защиту Церкви в Черногории.