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В Николаеве зафиксирован случай смерти человека от бешенства

В Николаеве зафиксирован случай смерти человека от бешенства

В Николаевской области мужчина умер от бешенства. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Управлении здравоохранения Николаевской областной государственной администрации.

В частности, как сообщается, бездомная собака покусала 31-летнего мужчину в августе 2019 года. Он обратился за медицинской помощью, однако от профилактических прививок отказался.

11 января мужчина был госпитализирован с диагнозом манифестная форма бешенства тяжелой формы течения. На следующий день он умер.

Наблюдение за собакой не проводилось: животное убежало.

Бешенство — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Передается со слюной при укусе. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели. Эффективных способов лечения бешенства на сегодняшний день не существует.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2019 года в Кропивницком стая собак напала на 10-летнего мальчика, который шел в школу. Вакцину от бешенства ребенок получил лишь спустя четыре дня после происшествия.

Тэги: происшествие, здоровье, Николаевская область, смерть, бешенство, новости Украины

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