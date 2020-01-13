Ученые поведали, как по анализу крови можно узнать о «приближении» смерти

Ученые научились «предугадывать» риск смерти по уровню лимфоцитов в крови. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это исследователи из Копенгагенского университета.

Так, датские ученые заявили, пишет издание Canadian medical association journal, что «низкий уровень лимфоцитов в крови указывает на повышенный риск преждевременной смерти».

Они напоминают, что лимфоциты представляют собой «клетки крови из группы лейкоцитов, отвечающие за сопротивляемость организма, а также клетки иммунной системы, являющиеся первой преградой на пути распространения различных болезней, в том числе рака».

Ученые говорят: «Повышенный уровень лимфоцитов в крови отмечается, когда человек чем-то заражен и организм борется с вирусом или инфекцией».

По их словам, «увеличение количества клеток традиционно является предметом для беспокойства».

Отмечается, что «лимфопения представляет собой уменьшение концентрации лимфоцитов в крови может быть ранним предупреждением о повышенной уязвимости организма к различным инфекциям и значительном увеличении риска смертности».

Исследователи утверждают: «Низкий уровень лимфоцитов легко выявляется во время обычных анализов крови, но пациенты обычно не направляются на дальнейшее обследование, потому что значение лимфопении как предиктора будущих заболеваний не было известно».

Всего в исследовании, которое проходило в 2003-2015 года принимали участие более 108 тысяч человек в возрасте 20-100 лет. За все время умерли чуть более 10,3 тысяч человека

Ученые выяснили, что «риск смертности от всех негативных причин у пациентов с низким уровнем лимфоцитов был на 60%выше, чем у людей с нормальным уровнем. В 1,5-2,8 раза у них был повышен риск смерти от рака, сердечнососудистых, респираторных заболеваний, и различных инфекций».

Отмечается, что такие люди «имели высокий риск умереть от любой причины, независимо от других факторов риска смертности, включая возраст».

Исследователи говорят, что у них «снижается сопротивляемость организма при потенциально опасных для жизни заболеваниях».

По их словам, «это опасно для людей пожилого возраста, у которых количество лимфоцитов и так понижено».

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