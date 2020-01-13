С начала года на пожарах в Украине погибло в 30 раз больше людей, чем на фронте

С начала года спасатели ликвидировали около 2 тысяч пожаров в Украине. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, за минувшую неделю спасатели ликвидировали 895 пожаров, а за неделю до этого — с 30 декабря по 5 января — 1059 пожаров.

При этом за две недели на пожарах погибли 124 человека. Еще 106 человек были спасены.

По данным спасателей, в период новогодних и рождественских праздников традиционно увеличивается количество происшествий, в большинстве случаев — потому что люди не соблюдают правила пожарной безопасности, в частности, при использовании пиротехнических изделий.

Отметим, что за этот же период в зоне проведения Операции объединенных сил погибли 4 военнослужащих.

Как сообщала «Фраза», 29 украинцев погибли на пожарах всего за два первых дня нового года.