Стали известны подробности избиения сына Жванецкого в Москве

Стали известны подробности избиения сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия, которое произошло в Москве на прошлой неделе. Как выяснили журналисты «Фразы», одним из нападавших оказался казахский студент.

Данную информацию сообщили в МИД Казахстана. Студент арестован.

Московская полиция сообщает, что к ним «обратились двое 24-летних жителей российской столицы».

Они поведали, что «при выходе из ресторана, расположенного на Минской улице, у них возникла конфликтная ситуация с неизвестными мужчинами, а один из злоумышленников нанес им несколько ударов по лицу и телу, после чего отобрал имеющиеся наличные денежные средства и скрылся».

Полиция российской столицы сообщает: «Наши консульские сотрудники проверили данную информацию, связались с полицией Москвы и выяснилось, что по подозрению в избиении одного из граждан России был задержан казахстанский студент. Он обучается в МГИМО».

Как писала «Фраза», в Москве избили сына Жванецкого: появилось видео.