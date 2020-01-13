Американский рыбак словил рыбу выше себя ростом

В американском штате Флорида местный рыбак поймал рыбу весом в 159 кг и размером с человека. Как выяснили журналисты «Фразы», необычным уловом заинтересовался исследовательский институт дикой природы и рыбного хозяйства штата.

Как сообщает Lenta.ru, эксперты выложили фото Бойлла с групером на официальной странице института в Instagram. Они отметили, что групер вида Hyporthodus nigritus был пойман на удочку 29 декабря на глубине около 180 метров. Биологи заключили, что этой особи около 50 лет.

Групер известен своими крупными размерами: он может вырастать до 2,8 метра в длину и достигать веса в 360 килограммов. Его запрещено ловить из-за угрозы исчезновения всего вида.

Как сообщала «Фраза», в марте 2019 года на побережье Калифорнии выбросило огромную лучеперую рыбу длиной более 2 метров.