В Виннице сотни верующих УПЦ провели молитвенное стояние возле Спасо-Преображенского собора

В Виннице у стен кафедрального Спасо-Преображенского собора, захваченного представителями Православной Церкви Украины, верующие Украинской Православной Церкви 12 января провели многолюдное молитвенное стояние. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, поддержать верующих, которые еженедельно совершают молитву у собора, прибыл правящий архиерей митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр).

Как сообщает пресс-служба Винницкой епархии, владыка Варсонофий поблагодарил верующих за поддержку.

«Мы верим и надеемся, что этот год будет для нас особенным, и мы будем иметь возможность уже на следующее Рождество прославлять Христа в соборе», — сказал митрополит.

По завершению молебна владыка Варсонофий поздравил собравшихся с праздниками.

Обращаясь к пастве, митрополит выразил надежду, что с Божией помощью Спасо-Преображенский кафедральный собор в скором времени будет возвращен законным владельцам — верующим УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Франковщине неизвестные «воины АТО» захватили храм УПЦ.