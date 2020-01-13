Репетиция Оскара: критики назвали лучшие фильмы и актеров 2019 года

В США состоялась «репетиция» премии Оскар. Как выяснили журналисты «Фразы», лучшие фильмы и актеров 2019 года назвали в Ассоциации кинокритиков вещательных компаний США и Канады, вручив Critics' Choice Movie Awards.

Так, сообщается, что лучшим фильмом стала картина «Квентина Тарантино Однажды в… Голливуде».

В то же время, Хоакин Феникс стал лучшим актером за съемки в фильме «Джокер», а лучшей актрисой признана Рене Зеллвегер за игру в картине «Джуди».

Кроме этого, Брэд Питт получил награду за лучшую мужскую роль второго плана, снявшись в фильме «Однажды в… Голливуде», а Лоре Дерн – за лучшую женскую, сыграв в картине «Брачная история».

За лучшую режиссуру вручили две награды – Сэму Мендесу за «1917» и Пон Чжун Хо за «Паразитов».

Как писала «Фраза», названы фавориты премии Оскар-2020.

Ранее стала известна дата и некоторые подробности церемонии Оскар-2020.

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