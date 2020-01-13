В США скончался легендарный украинский режиссер

В американском Детройте 11 января в возрасте 80 лет умер легендарный режиссер Константин Бромберг. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в «Фейсбуке» сообщил его коллега Михаил Идов.

Константин Бромберг родился в Харькове 17 октября 1939 года. В 1965 году он окончил сценарный факультет ВГИКа, работал на телевидении.

На Одесской киностудии он снял свои главные фильмы: «Приключения Электроника» в 1979 году и «Чародеи» в 1982 году.

Перед развалом СССР Константин Бромберг начал сотрудничать с CNN, после чего переехал в США, но уже ничего не снимал.

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