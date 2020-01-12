Главные новости за 11-12 января 2020 года

Власти Ирана признали, что сбили украинский «Боинг» ракетами и пообещали компенсацию. Руководство Ирана признало, что украинский самолет МАУ, который 8 января потерпел крушение под Тегераном, был случайно сбит системой ПВО. Иранские военные заверили, что самолет был ошибочно принят за вражескую цель.

Зеленский обратился к нации по поводу авиакатастрофы под Тегераном. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации по поводу трагической гибели самолета авиакомпании МАУ под Тегераном. Мероприятие напрямую транслировалось через сеть Интернет.

Стало известно, кто заставил Иран признать свою вину в крушении украинского Boeing. Официальные власти Ирана признали свою вину в гибели украинского самолета в небе над Тегераном по требованию Высшего руководителя Ирана, аятоллы Али Хаменеи. По данным СМИ, ему доложили о фактах, подтверждающих непреднамеренный ракетный удар по «Боингу» авиакомпании «МАУ».

В России Mercedes с украинцами угодил в «лобовое» ДТП. В Орловской области РФ произошло смертельное ДТП. Там на участке трассы М-2 микроавтобус Mercedes-Benz, перевозивший граждан Украины, «лоб в лоб» столкнулся с легковушкой Renault Megane.

В МВД отрапортовали о задержании киллеров, расстрелявших Амину Окуеву. Правоохранители смогли обезвредить группу киллеров, подозреваемых в совершении ряда убийств, в том числе и расстреле Амины Окуевой в 2017 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Стали известны имя и криминальная «биография» одного из подозреваемых в убийстве Окуевой. В Сети появилась информация о личности и криминальной деятельности одного из фигурантов уголовного дела об убийстве добровольца АТО Амины Окуевой. Данные сведения оказались в распоряжении редакции издания «Страна», которая и решила их обнародовать.

В Умани вооруженная толпа напала на евреев, собравшихся у могилы рабби Нахмана. В городе Умань Черкасской области произошло резонансное ЧП. Там около 30 человек, вооруженных ножами и палками, напали на евреев, которые собрались у могилы рабби Нахмана.

Анастасию Заворотнюк тайно выписали из больницы. Популярная актриса Анастасия Заворотнюк тайно покинула клинику, в которой проходила курс лечения от онкологии. С таким утверждением выступил ряд российских СМИ.

Трамп отвесил реверанс «многострадальному народу Ирана». Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, которые начались после того, как власти республики признали вину в крушении украинского самолета в районе аэропорта Тегерана. Свои слова поддержки демонстрантам американский лидер изложил на языке фарси.