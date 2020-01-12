Стали известны имя и криминальная «биография» одного из подозреваемых в убийстве Окуевой

В Сети появилась информация о личности и криминальной деятельности одного из фигурантов уголовного дела об убийстве добровольца АТО Амины Окуевой. Как выяснили журналисты «Фразы», данные сведения оказались в распоряжении редакции издания «Страна», которая и решила их обнародовать.

По данным СМИ, задержанным по подозрению в убийстве Окуевой оказался ранее не судимый киевлянин Игорь Редькин, 1964 года рождения.

Сообщается, что в настоящее время он с двумя подельниками фигурирует в двух других делах по заказным убийствам ‒ в частности, их подозревают в расстреле в 2016 году руководителя компании «Caparol Украина» Павла Зможного.

В ходе расследования этих убийств и выяснилось, что ДНК Редькина совпадает с ДНК, оставленном на оружии, из которого расстреляли Амину Окуеву.

Как писала «Фраза», в МВД отрапортовали о задержании киллеров, расстрелявших Амину Окуеву.

Также сообщалось, что в МВД запутались в показаниях относительно числа преступников и автомата, из которого убили Окуеву.