Анастасию Заворотнюк тайно выписали из больницы, ‒ СМИ

Популярная актриса Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения. Как выяснили журналисты «Фразы», с таким утверждением выступил ряд российских СМИ.

Издания приводят по меньшей мере три причины, по которым Заворотнюк могли выписать домой: актрисе стало намного лучше и она больше не нуждается в лечении; ее состояние было признано безнадежным; ее семья прервала лечение, поскольку больше не в состоянии его оплачивать.

Свою версию о выписке СМИ аргументируют тем фактом, что в последнее время родных актрисы перестали замечать возле клиники, в которой, предположительно, лечилась Заворотнюк.

В свою очередь, родные актрисы пока никак не комментируют слухи о ее возвращении домой и продолжают скрывать ее местонахождение.

Как писала «Фраза», парализованную Заворотнюк заподозрили во лжи.

Ранее родственники Заворотнюк опубликовали фото папарацци, преследующих актрису.