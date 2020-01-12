В Умани вооруженная толпа напала на евреев, собравшихся у могилы рабби Нахмана

В ночь с 10 на 11 января в городе Умань Черкасской области произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там около 30 человек, вооруженных ножами и палками, напали на евреев, которые собрались у могилы рабби Нахмана.

Как передает «Страна» со ссылкой на Yeshiva World News, избиение евреев началось после незначительного спора, произошедшего между одним из местных жителей и паломником.

«Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев», ‒ рассказал один из паломников.

По его словам, правоохранители, прибывшие на место происшествия, не попытались помочь, а «просто стояли и смотрели, что происходит».

Сообщается, что в результате нападения пострадали четверо евреев, которых доставили в ближайшую больницу.

Как писала «Фраза», в США расстреляли прихожан синагоги. Досталось и полицейским.

Также сообщалось, что на Львовщине был совершен дерзкий налет на синагогу, которую восстанавливали на деньги российского олигарха.