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В Умани вооруженная толпа напала на евреев, собравшихся у могилы рабби Нахмана

В Умани вооруженная толпа напала на евреев, собравшихся у могилы рабби Нахмана

В ночь с 10 на 11 января в городе Умань Черкасской области произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там около 30 человек, вооруженных ножами и палками, напали на евреев, которые собрались у могилы рабби Нахмана.

Как передает «Страна» со ссылкой на Yeshiva World News, избиение евреев началось после незначительного спора, произошедшего между одним из местных жителей и паломником.

«Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев», ‒ рассказал один из паломников.

По его словам, правоохранители, прибывшие на место происшествия, не попытались помочь, а «просто стояли и смотрели, что происходит».

Сообщается, что в результате нападения пострадали четверо евреев, которых доставили в ближайшую больницу.

Как писала «Фраза», в США расстреляли прихожан синагоги. Досталось и полицейским.

Также сообщалось, что на Львовщине был совершен дерзкий налет на синагогу, которую восстанавливали на деньги российского олигарха.

Тэги: общество, нападение, избиение, регионы, раввин, Черкасская область, криминал, Умань, антисемитизм, евреи, новости Украины

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