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Трамп отвесил реверанс «многострадальному народу Ирана»

Трамп отвесил реверанс «многострадальному народу Ирана»

Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, которые начались после того, как власти республики признали вину в крушении украинского самолета в районе аэропорта Тегерана. Как выяснили журналисты «Фразы», свои слова поддержки демонстрантам американский лидер изложил на языке фарси.

«Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала президентства, и моя администрация продолжит поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашей смелостью», ‒ написал на персидском Трамп, опубликовав также перевод сообщения на английский язык.

Кроме того, американский лидер обратился и к иранским властям, призвав их позволить правозащитникам отслеживать ситуацию.

«Тегеран не должен устраивать „расправы над мирными протестующими“ или отключать доступ к интернету», ‒ написал Трамп, добавив, что «мир наблюдает».

Как писала «Фраза», власти Ирана признали, что сбили украинский «Боинг» ракетами и обещают компенсации.

Ранее Трамп отверг одну из версий крушения украинского «Боинга» в Иране.

Тэги: США, общество, авиакатастрофа, Иран, мир, Тегеран, протесты, Дональд Трамп, Ближний Восток, геополитика, Boeing

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