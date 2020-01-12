На Троещине произошла массовая драка со стрельбой

В субботу вечером, 11 января, на столичном жилмассиве Вигуровщина-Троещина произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Оноре де Бальзака серьезно пострадал случайный прохожий, ввязавшийся в чужой конфликт.

Как передает пресс-служба полиции Киева, проходя мимо супермаркета, нетрезвый мужчина 1989 г.р. стал свидетелем того, как трое мужчин «разбирались» со своим знакомым. Решив пресечь конфликт, прохожий «влез» в драку, в результате которой получил сотрясение мозга и потерял сознание, упав на асфальт.

Сообщается, что один из хулиганов также произвел выстрел в воздух из травматического пистолета, после чего вся компания сбежала.

На месте инцидента работали медики и следственно-оперативная группа. Пострадавшего госпитализировали. А троих злоумышленников вскоре задержали. Им грозит уголовная ответственность по статье «хулиганство».

Как писала «Фраза», в Вышгороде прямо на улице произошла «пьяная» стрельба.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле популярного кафе произошла массовая драка со стрельбой.