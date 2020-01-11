Стала известна самая загруженная станция Киевского метрополитена

Киевский метрополитен по итогам 2019 года перевез на 700 тыс. пассажиров меньше, чем годом ранее. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила пресс-служба предприятия на своей официальной странице в Facebook.

В частности, как сообщается, всего в прошлом году в метро проехали 495,3 млн пассажиров. При этом наиболее загруженной станцией стал «Академгородок», которым за год воспользовались более 21,3 млн пассажиров. Меньше же всего пассажиров побывало на станции «Днепр» — 938,6 тыс. человек.

В целом Святошинско-Броварской линия, более известная как «красная ветка», на которой находятся обе эти станции, стала самой загруженной, тогда как наиболее свободной оказалась Сырецко-Печерская линия («зеленая»).

Как сообщала «Фраза», осенью 2019 года работники «Киевметростроя» вырубили десятки деревьев в дендропарке «Сырецкий гай» для постройки метро на Виноградарь, которое должно появиться до конца 2021 года.