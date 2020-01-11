Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Стала известна самая загруженная станция Киевского метрополитена

Стала известна самая загруженная станция Киевского метрополитена

Киевский метрополитен по итогам 2019 года перевез на 700 тыс. пассажиров меньше, чем годом ранее. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила пресс-служба предприятия на своей официальной странице в Facebook.

В частности, как сообщается, всего в прошлом году в метро проехали 495,3 млн пассажиров. При этом наиболее загруженной станцией стал «Академгородок», которым за год воспользовались более 21,3 млн пассажиров. Меньше же всего пассажиров побывало на станции «Днепр» — 938,6 тыс. человек.

В целом Святошинско-Броварской линия, более известная как «красная ветка», на которой находятся обе эти станции, стала самой загруженной, тогда как наиболее свободной оказалась Сырецко-Печерская линия («зеленая»).

Как сообщала «Фраза», осенью 2019 года работники «Киевметростроя» вырубили десятки деревьев в дендропарке «Сырецкий гай» для постройки метро на Виноградарь, которое должно появиться до конца 2021 года.

Тэги: Киев, метро, Киевский метрополитен, новости Украины

Комментарии

Статьи

10.01.20 09:26

История первых побед: захват первого ПЗРК в войне на Донбассе

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
11.01.20 09:05

Кто погубил биолога Вавилова?

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Молот «Тора»: почему самолет МАУ могла уничтожить ракета
10.01.20 16:39

Молот «Тора»: почему самолет МАУ могла уничтожить ракета

Автор: Денис Попович, «Апостроф»

Выбор редакции
Кто погубил биолога Вавилова?
Кто погубил биолога Вавилова?
Кто погубил биолога Вавилова?
Кто погубил биолога Вавилова?
Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год
Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год
Школа, регионы, легионы!
Школа, регионы, легионы!
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
С кем «Динамо» может безболезненно расстаться?
Колыма и золото Чукотки
Колыма и золото Чукотки
Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!
Первый зимний новичок «Динамо»: Подписать контракт с таким клубом – мечта!
10 лучших фильмов 2019 года
10 лучших фильмов 2019 года
Провожая футбольный 2019-й
Провожая футбольный 2019-й
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Пять основных геополитических трендов 2019 года и «специальный гость»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
fraza.ua

Главная новость дня

Обращение Зеленского к нации по поводу авиакатастрофы под Тегераном: прямая трансляция

Обращение Зеленского к нации по поводу авиакатастрофы под Тегераном: прямая трансляция
11.01.20 19:28
400
Последние новости
11.01.20 19:28

Обращение Зеленского к нации по поводу авиакатастрофы под Тегераном: прямая трансляция
11.01.20 17:11

Стала известна самая загруженная станция Киевского метрополитена
11.01.20 16:33

В СНБО намекнули, что вынудили Иран признать свою вину в крушении самолета
11.01.20 15:38

Советник премьера Юрий Голик о подготовке к масштабному строительства дорог: Все на старте. Будет ярко
11.01.20 14:29

После визита Зеленского в Омане умер султан, полвека правивший страной
11.01.20 13:19

Хотел умереть... Иранский генерал взял на себя вину за сбитый украинский «Боинг»
11.01.20 12:08

Стало известно, кто заставил Иран признать свою вину в крушении украинского Boeing
Фото и Видео
Обращение Зеленского к нации по поводу авиакатастрофы под Тегераном: прямая трансляция
Обращение Зеленского к нации по поводу авиакатастрофы под Тегераном: прямая трансляция
Обращение Зеленского к нации по поводу авиакатастрофы под Тегераном: прямая трансляция
Обращение Зеленского к нации по поводу авиакатастрофы под Тегераном: прямая трансляция
В СНБО намекнули, что вынудили Иран признать свою вину в крушении самолета
В СНБО намекнули, что вынудили Иран признать свою вину в крушении самолета
В NASA впервые показали подробный снимок центра галактики
В NASA впервые показали подробный снимок центра галактики
В шотландском супермаркете женщину атаковал… «призрак»
В шотландском супермаркете женщину атаковал… «призрак»
Крупнейшая в мире речная рыба официально вымерла
Крупнейшая в мире речная рыба официально вымерла
На Буковине чиновницу уволили и внесли в базу «Миротворца» за комментарий в Facebook
На Буковине чиновницу уволили и внесли в базу «Миротворца» за комментарий в Facebook
Под Киевом дебошир воткнул полицейскому отвертку в лицо
Под Киевом дебошир воткнул полицейскому отвертку в лицо
Митрополит Онуфрий встретился с детьми из прифронтовой зоны Донбасса
Митрополит Онуфрий встретился с детьми из прифронтовой зоны Донбасса
Тарантино вспомнил свой эпичный провал на актерском поприще, который помог ему снять первый культовый фильм
Тарантино вспомнил свой эпичный провал на актерском поприще, который помог ему снять первый культовый фильм
В Киеве около КПИ толпа ромов ограбила мужчину
В Киеве около КПИ толпа ромов ограбила мужчину
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.