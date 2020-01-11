Советник премьера Юрий Голик о подготовке к масштабному строительства дорог: Все на старте. Будет ярко

Асфальтные заводы и дорожную технику уже готовят к началу сезона масштабного строительства дорог в Украине. О том, как идет подготовка, рассказал советник премьер-министра Юрий Голик, передает РБК-Украина .

Голик анонсировал «Большую стройку», под которой подразумевается строительства тысяч километров дорог, школ, стадионов и детских садиков по всей стране. Этот проект осенью 2019 года инициировал президент Владимир Зеленский.

Советник главы правительства опубликовал фотографию дорожно-строительной техники, обслуживающей один из асфальто-бетонных заводов, готовых к началу сезона строительства дорог.

«В ожидании сезона и начала Большой Стройки. Немного дорожно-строительной техники, обслуживающей один отдельно взятый асфальтный завод, одной отдельно взятой компании. Заводов таких и таких компаний — несколько десятков. И будут еще. Все на старте. Следите за анонсами. Будет ярко», — заявил Голик.

По словам Голика, являющегося также советником главы Укравтодора, речь идет о капитальном ремонте тысяч километров дорог.