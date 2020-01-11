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Віктор Корж – віце-президент НОК: Український спорт в небезпеці

Віктор Корж – віце-президент НОК: Український спорт в небезпеці

Віце-президент НОК України Віктор Корж: дитячий допінг — проблема національного масштабу, за його використання потрібно ввести кримінальну відповідальність.

На 4 роки Всесвітнє антидопінгове агентство закрило шляхи у великий спорт спортсменам з Російської Федерації, тепер брати участь у світових спортивних змаганнях вони можуть лише під нейтральним прапором. Низка інших країн, учасників міжнародного олімпійського руху, також постраждала від антидопінгових санкцій.

Тим часом, українських спортсменів попереду чекають олімпіади та чемпіонати світу. Однак внаслідок зазначеного інциденту про проблему використання допінгу та його наслідків активно заговорили й в Києві. Черговий скандал не лише вкотре привернув увагу до проблеми використання допінгу, а й виявив низку болючих внутрішньо соціальних проблем в сфері охорони здоров’я та перспектив виховання української нації — відповідну заяву зробив віцепрезидент НОК України, доктор медичних наук Віктор Корж (він же перший заступник голови ФСТ «Динамо» України).

За його словами, одна з основних причин проблеми — легка доступність стимуляторів, в тому числі, для дітей та молоді, а з іншого боку, відсутність відповідальності за їх вживання та розповсюдження. «Нерідко вживання стимуляторів спричинено неуважністю батьків та діями недобросовісних і недостатньо кваліфікованих тренерів, котрі за рахунок здоров’я дітей хочуть підвищити їхні результати, а відтак, й свої тренерські категорії, а також отримати відповідні державні стипендії та підвищену заробітну плату. Потрібно криміналізувати використання та розповсюдження допінгу, а також звернути увагу батьків й широкого загалу на цю проблему, особливо в середовищі неповнолітніх спортсменів», — додає Віктор Корж.

Також віцепрезидент НОК звернув увагу на недостатній рівень кваліфікації тренерів приватних спортивних клубів. При цьому, він висловив стурбованість у зв’язку з відсутністю у чинному законодавстві обов’язкового раніше ліцензування таких клубів, яке було скасовано. Таке рішення Віктор Корж вважає хибним та помилковим, оскільки воно призвело до зниження рівня кваліфікації тренерів та інших фахівців, які мають нести відповідальність за стан здоров’я відвідувачів спортивних закладів. Крім того, це призвело до масового безконтрольного розповсюдження та вживання анаболічних препаратів, енергетичних сумішей сумнівного походження. Така практика, на його думку, не сприяє формуванню здорової особистості і, більше того, несе конкретну шкоду організму молодої людини.

«Вже зафіксовано два смертельні випадки внаслідок передозування зазначеними небезпечними препаратами. Отже, проблема набагато ширша, починається набагато раніше до системних занять спортом і виходить далеко за межі лише сфери професійного спорту. Відповідно — вона охоплює набагато ширший прошарок населення, набуваючи ознак проблеми загальнонаціонального масштабу, — підкреслив віцепрезидент НОК. — Переконливе свідчення — масове розповсюдження різноманітних „енергетиків“, які можна придбати у вільному продажу будь-де: у кіосках, на заправках тощо. Це навіть набуло ознак модного та дуже небезпечного тренду. Характерно, що назви цих популярних серед молоді і навіть неповнолітніх громадян хімічних коктейлів із заборонених речовин, дуже красномовно відображають їхню шкідливу сутність».

В той же час, Віктор Корж висловив стурбованість у зв’язку з недостатньою увагою відповідних державних інституцій та посадових осіб у зв’язку з цією вкрай серйозною проблемою, яка несе загрозу з точки зору здоров’я та перспектив української нації. «Я переконаний, що ситуація з розповсюдженням заборонених препаратів є свого роду лакмусовим папірцем для вироблення адекватної та ефективної політики для боротьби з цим небезпечним явищем з урахуванням глобалізації та викликів третього тисячоліття», — підсумував він.

Тэги: Виктор Корж

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